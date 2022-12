Audi ha avviato una campagna di richiamo che coinvolge 50.883 esemplari di A6 e di modelli derivati, a causa di un problema a un modulo gateway posto sotto ai sedili posteriori; tra i modelli coinvolti troviamo le Audi S7 prodotte tra il 2020 e il 2022, la S6, la A6 Allroad, la RS7 prodotta tra il 2021 e il 2022, la RS6 Avant, oltre alle A6 e A7 prodotte tra il 2019 e il 2022.

Negli ultimi mesi ci è capitato di scrivere dei richiami più strambi e disparati, ma al momento questo di Audi sembra il più anomalo: in sostanza, a giudicare da quanto riportato dai documenti ufficiali della NHTSA americana, il modulo gateway posto sotto ai sedili posteriori sarebbe potenzialmente esposto a un malfunzionamento causato da liquidi rovesciati sui sedili. Qualora il modulo gateway si dovesse spegnere, l’auto si ritroverebbe ad avere a disposizione una potenza ridotta, con il rischio di causare un incidente.

Per il momento non è chiaro quanto liquido serva per causare questo malfunzionamento, ma è senza dubbio un problema che va risolto vista anche la clientela media di questo tipo di Audi: le A6 in tutte le forme sono auto molto popolari tra le famiglie numerose e normalmente sui sedili posteriori siedono i bambini, che non possono certo essere definiti affidabili quando si tratta di mantenere i liquidi all’interno dei contenitori dedicati. Ecco quindi, probabilmente, come ci si è accorti del problema.

Qualora il modulo gateway dovesse rovinarsi a causa di liquidi colati sotto ai sedili, il guidatore riceverà un avviso sul display e l’auto entrerà in una modalità a bassa potenza: i sistemi più essenziali come i freni e lo sterzo non subiranno conseguenze, ma la velocità massima sarà drasticamente ridotta.

Per fortuna, vista la natura del problema, la soluzione da implementare è semplicissima: i tecnici Audi non faranno altro che installare una cover protettiva per il modulo gateway, così da evitare che eventuali liquidi possano andare a intaccarlo.