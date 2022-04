Continua ad allargarsi la famiglia dei concept “sphere” di Audi, composta ormai da 3 diverse visioni del futuro della mobilità. Inizialmente abbiamo visto “Sky sphere”, il concept presentato durante il concorso di eleganza di Pebble Beach dello scorso agosto, seguito da “Grand sphere” svelato a settembre in occasione del Salone di Monaco e oggi, a diversi mesi di distanza, il marchio di Ingolstadt ha rilasciato il primo teaser dedicato al nuovo concept “Urban sphere”.

Come spesso accade quando si parla di concept, le immagini ci mostrano un’auto dalle forme particolari e accattivanti, ma non necessariamente pensate per essere davvero portate sul mercato – oggi i concept sono utilizzati per sviluppare stili e tecnologie che vengono poi riportati sui modelli progettati per la commercializzazione, e guardare oggi queste immagini ci permette di farci un’idea di quelle che potrebbero essere le Audi del futuro.

Save the date: the online world premiere of the Audi urbansphere concept

Audi Urban sphere concept va controcorrente da questo punto di vista: a differenza di Sky sphere e Grand sphere, dall’immagine trapelata online si può notare una forma più classica e simile a quella delle vere auto che circolano sulle nostre strade; “Uplift your horizons” è lo slogan che ci rimanda al 19 aprile, quando finalmente il concept sarà svelato in tutti i suoi dettagli.

L’abitabilità interna delle auto è uno dei fattori più importanti, specialmente oggi che le auto elettriche si stanno diffondendo e permettono di realizzare abitacoli più confortevoli e privi di barriere come il tunnel centrale. Dal teaser si può notare proprio un grande spazio interno, ulteriormente arricchito dalle portiere con apertura controvento senza montante centrale.

Dal nome del concept, Urban sphere, ci aspettiamo un’auto con un’impostazione prettamente cittadina, quindi, profondamente diversa dagli altri concept che Audi ha svelato nei mesi scorsi che invece immaginavano auto di dimensioni imponenti e dalle forme molto particolari; Urban sphere sarà svelato il prossimo 19 aprile, e quel giorno tanti dei nostri dubbi saranno chiariti.