Nonostante il negoziato complicatissimo, l’Europa è riuscita a fermare il petrolio russo in occasione del varo del sesto pacchetto di sanzioni destinate alla Russia. La mossa rappresenta un segnale molto importante per il Cremlino ma inevitabilmente ha avuto un effetto immediato sul prezzo del petrolio.

L’accordo tra i 27 prevede uno stop totale del greggio di Mosca in arrivo via mare, ma lascia ancora -temporaneamente- attive le esportazioni tramite l’oleodotto di Druzhba. Le quotazioni del petrolio sono quinti salite nelle ultime ore, raggiungendo i 124 dollari al barile, per il Brent, il riferimento nel mercato europeo, e di 119 dollari/barile nell’indice Wti (Stati Uniti). Un increimento che in verità è nato già nei mesi scorsi con la pandemia e l’aumento dei consumi.

Ma cosa succederà ora? L’alleanza petrolifera dell’Opec+ si riunirà nella giornata di domani per aggiornarsi sulla produzione e decidere se incrementare la quantità di barili prodotta al giorno. L’Occidente ha chiesto da tempo un supporto in tal senso, ma al momento gli appelli sono rimasti inascoltati. Da parte del Governo nessuna novità e il taglio delle accise in vigore resterà fino all’8 luglio; la speranza è che possano attuare un nuovo piano di aiuti per scongiurare una “esplosione” dei prezzi nel corso di agosto, il mese per eccellenza dedicato alle vacanze o ferie in Italia.

Il prezzo medio nazionale in modalità self della benzina si aggira sui 1,902 euro/litro, mentre il prezzo del diesel è pari a 1,821 euro/litro. Il prezzo della benzina e del diesel, serviti, sono rispettamente vicini a 2,037 euro/litro e 1,963 euro/litro. Il GPL si posiziona in una forbice compresa tra 0,837 e 0,851 euro/litro, mentre il metano tra 1,736 e 1,983 euro/kg. Ricordiamo sempre che sono disponinibili numerose applicazioni per risparmiare sul pieno di benzina e, da qualche giorno, anche su Google Maps è apparsa un’utilissima funzione.