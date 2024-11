Ecco come funzionano le auto blindate dei politici

Vi siete mai chiesti come funzionano le auto blindate che accompagnano in giro politici e personalità di spicco del mondo dello spettacolo? I veicoli civili blindati, pur apparendo esteriormente simili alle auto normali, offrono una protezione di livello militare mantenendo al contempo prestazioni elevate. Questi veicoli sono utilizzati da governi e civili che necessitano di massima sicurezza in zone ad alto rischio (ma non solo).

La nascita dei veicoli blindati risale, pensate, alla Prima Guerra Mondiale, quando si sentì l'esigenza di proteggere i soldati durante gli spostamenti sul campo di battaglia. Tuttavia, l'idea di utilizzare queste strutture anche per uso civile si sviluppò solo successivamente, in risposta alle crescenti preoccupazioni per la sicurezza di figure pubbliche e personalità di alto profilo.

Il primo veicolo blindato per uso civile della storia è una Cadillac V8 Town Sedan del 1928, commissionata dal gangster Al Capone. Si, proprio quello che ha costruito l'immaginario comune del gangster italo-americano. Questa auto era dotata di vetri a prova di proiettile e di una carrozzeria rinforzata con lastre d'acciaio.

Un aspetto affascinante dei veicoli civili blindati moderni è la loro capacità di mimetizzarsi nel traffico ordinario. Questi veicoli sono progettati per apparire come normali auto di lusso, mantenendo al contempo un livello di protezione paragonabile a quello dei veicoli militari.

L'industria dei veicoli blindati si è adattata alle diverse esigenze di sicurezza nel mondo. Ad esempio, in paesi con alti tassi di criminalità o instabilità politica, la domanda di questi veicoli è notevolmente più alta rispetto ad altre parti del mondo.

Infine, vale la pena menzionare che lo sviluppo di veicoli blindati ha spinto l'innovazione anche in altri settori automobilistici. Molte delle tecnologie di sicurezza sviluppate per questi veicoli speciali sono state successivamente adattate e integrate nelle auto di produzione di massa, contribuendo a migliorare la sicurezza stradale per tutti.

Sebbene i veicoli civili blindati siano generalmente basati su modelli di lusso. Il governo britannico, ad esempio, utilizza Audi A8 blindate, mentre JLR ha prodotto in passato una versione blindata del Range Rover. Ci sono anche dei marchi generalisti che approfittano di questo segmento di mercato-

Skoda ha presentato il nuovo Kodiaq Armoured SUV, un veicolo civile blindato (CAV) che ha superato i rigorosi test di sicurezza PAS 300 e PAS 301. Il veicolo è stato sottoposto a prove di protezione balistica e antiesplosione, resistendo a 200 colpi di armi da fuoco di vario calibro.

Il Kodiaq Armoured è dotato di sospensioni e freni potenziati, pneumatici run-flat e un sistema di ritenzione degli pneumatici per consentire la fuga anche dopo aver subito danni. Le modifiche strutturali permettono al veicolo di gestire efficacemente il peso aggiuntivo dell'armatura durante manovre evasive ad alta velocità.

Per ottenere la certificazione PAS 301, Kodiaq ha superato test di manovrabilità come il cambio di corsia, lo slalom e la "J-turn", una manovra che consente al conducente di invertire rapidamente la direzione del veicolo in caso di blocco stradale.

Nonostante le modifiche per la sicurezza, Kodiaq Armoured mantiene gli stessi comfort del modello standard, offrendo 2000 litri di spazio nel bagagliaio e diverse opzioni di motorizzazione, inclusa la trazione integrale. È inoltre equipaggiato con un sistema di sirene, luci di emergenza e un hub di comunicazione basato su uno schermo touch da 8".

Nonostante i prezzi elevati, i CAV godono di una discreta popolarità. La Skoda, ad esempio, ha venduto quasi 500 esemplari della Superb Armoured estate da 150.000 euro dal suo lancio nel 2018.

Nel corso degli anni, la tecnologia dei veicoli blindati si è notevolmente evoluta. Oggi, i moderni veicoli civili blindati SUV rappresentano il culmine di decenni di ricerca e sviluppo nel campo della protezione personale.