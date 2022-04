Il mese di marzo 2022 è stato particolarmente negativo per il mercato automobilistico europeo, che ha fatto segnare un -19% rispetto a marzo 2021, con un totale di 1.14 milioni di auto vendute su tutto il vecchio continente. C’è però un segmento di auto che sta avendo una crescita non indifferente, quello delle auto elettriche.

La situazione del mercato delle auto elettriche è particolare, e giova particolarmente del boom di elettrificazione che c’è stato negli ultimi anni: oggi, con il prezzo della benzina in constante aumento e un forte clima di incertezza dal punto degli approvvigionamenti di combustibili fossili, l’idea di avere un’auto in grado di muoversi in città utilizzando esclusivamente le batterie piace molto al mercato. Tutti questi elementi hanno portato a una crescita di più del 10% rispetto a marzo 2021, un aumento che è il secondo risultato mensile più alto di sempre. In totale, ad oggi, le auto elettriche rappresentano il 22% del mercato automobilistico complessivo.

250,061 auto elettriche o elettrificate sono state immatricolate nel mese di marzo, con le elettriche pure a guidare il gruppo, trascinandosi dietro le plug-in hybrid che invece sono in calo rispetto allo scorso anno: il 14% del mercato è coperto dalle elettriche, di cui sono state immatricolate 159.000 esemplari solo a marzo, mentre le ibride plug-in pesano per 91.000 immatricolazioni.

Inutile dirlo, in cima a queste classifiche c’è sempre Tesla, in grado di consegnare la maggior quantità di auto elettriche grazie alla produzione cinese. A marzo sono state immatricolate 23,198 unità di Model 3, seguita a ruota dalla Model Y di cui sono stati immatricolati 19.500 esemplari – questo equilibrio è destinato a ribaltarsi quando finalmente la Gigafactory di Berlino produrrà Model Y a pieno ritmo. Sul terzo gradino del podio abbiamo la Fiat 500 elettrica, con 6.554 unità immatricolate a marzo 2022, seguita dalla Kia Niro EV e dalla Volkswagen ID.4.