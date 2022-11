A partire dallo scorso mercoledi 2 novembre, fino al 31 dicembre 2022, è attivo un nuovo bonus sulle auto elettriche e ibride plug-in, attivabile da parte di colore che hanno un ISEE fino a 30mila euro. Il nuovo bonus, consente di maggiorare del 50% il valore dell’incentivo concesso a tutti, più in dettaglio:

Auto elettriche: con ISEE entro i 30.000 euro 7.500 euro di bonus con rottamazione, 4.500 euro senza rottamazione (per gli altri 5.000 euro con rottamazione e 3.000 euro senza rottamazione);

Auto ibride plug-in: con ISEE entro i 30.000 euro 6.000 euro di bonus con rottamazione, 3.000 euro senza rottamazione (per gli altri 4.000 euro con rottamazione e 2.000 euro senza rottamazione).

Il nuovo bonus in opera è quindi diverso dal precedente in vigore oltre un anno fa; il Governo permette pertanto di utilizzarli entrambi, senza dover obbligare il cittadino a fare una accurata scelta. Resta comunque in vigore, come riportato in questo approfondimento, il tetto massimo di spesa di rispettivamente 35mila e 45mila euro (iva esclusa).

Quali auto elettriche sono disponibili? In attesa di un approfondimento più esaustivo e mirato, riportiamo i modelli che sicuramente sono compatibili.