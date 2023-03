Arriva l’accordo tra Commissione Europea e Germania sugli e-fuel. Ad ufficializzare la notizia è lo stesso vicepresidente della Commissione Europea Frans Timmermans.

Abbiamo trovato un accordo con la Germania sull’uso futuro degli e-fuel nelle automobili, cioè sui carburanti sintetici, lavoreremo ora per ottenere quanto prima l’adozione delle norme in materia di CO2 per il regolamento sulle auto e la Commissione darà seguito rapidamente alle misure giuridiche necessarie per attuare il Considerando 11, queste le parole del vicepresidente nel suo tweet.

Secondo quanto diffuso, il Governo tedesco dovrebbe dare il via libera nella giornata odierna con la riunione dei ministri dell’energia a Bruxelles. Non a caso, dunque, l’intesa raggiunta consente la vendita di motori termici anche dopo il 2035 a condizione che utilizzino esclusivamente carburanti sintetici a impatto zero.

È chiaro che con il via libera, l’iter legislativo andrà avanti indipendentemente dalla volontà dei Governi dei paesi che si erano opposti, fra cui l’Italia. Il nostro Paese puntava, infatti, anche all’inserimento dei biocarburanti tra i combustibili compatibili.

Contiamo che l’Europa non si dimostri irragionevole e sorda ai richiami che provengono da un Paese impegnato a centrare, gli obiettivi che porteranno l’Europa a essere un continente energeticamente neutrale entro il 2050, ha commentato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.

Non sono mancate, a tal proposito, le parole del ministro Matteo Salvini che ha dichiarato:

Anche grazie al contributo decisivo dell’Italia la Commissione europea ha rivisto lo stop alle auto benzina e diesel dal 2035. Bruxelles ha annunciato di aprire agli e-fuel: noi pensiamo sia ragionevole includere anche i biocarburanti. Il nostro obiettivo è tutelare l’ambiente e salvare migliaia di posti di lavoro e di aziende, in Italia e in Europa, anziché consegnarci alla Cina. La partita non è finita.

Come accennato, il Governo italiano è intenzionato ad a insistere sui biocarburanti anche se, senza l’appoggio della Germania, l’Italia non avrebbe i numeri per bloccare l’iter normativo degli e-fuel.