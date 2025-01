Avete mai visto un'Audi più avventurosa di questa?

Audi ha presentato un concept estremo basato sulla Q6 Sportback e-tron, progettato per affrontare il fuoristrada più impegnativo. Il prototipo, che non diventerà un modello di serie, mostra le potenziali capacità del SUV elettrico su terreni difficili come ghiaccio, neve, rocce e sabbia.

La caratteristica più evidente del concept è la presenza di assali a portale, posizionati sopra i mozzi delle ruote per aumentare l'altezza da terra. Questa soluzione, rara nei modelli di serie, è stata utilizzata in passato su veicoli come il Mercedes Unimog e l'Hummer H1.

Audi ha sviluppato appositamente questa architettura per il concept, aggiungendo anche pneumatici all-terrain Venom Power Terra Hunter X/T e un portapacchi con luci LED supplementari. I paraurti sono stati modificati per migliorare gli angoli d'attacco e d'uscita, mentre i passaruota sono stati allargati.

Sebbene non siano stati rivelati dettagli sulla motorizzazione, è probabile che il veicolo sia dotato di trazione integrale quattro per affrontare al meglio ogni tipo di terreno. L'autonomia, garantita da un pacco batteria da 94,4 kWh, sarà probabilmente inferiore rispetto ai modelli standard a causa degli pneumatici più grandi e dell'aerodinamica modificata.

Il concept dimostra l'impegno di Audi nell'esplorare nuove possibilità per i suoi veicoli elettrici, anche in condizioni estreme. Resta da vedere se alcune delle soluzioni presentate troveranno applicazione nei futuri modelli di serie del marchio.

Queste modifiche trasformano radicalmente l'aspetto e le capacità della Q6 Sportback e-tron, rendendola adatta ad affrontare terreni che normalmente sarebbero proibitivi per un SUV elettrico di serie.