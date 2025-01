AliExpress porta lo sconto del 39% sul dispositivo tuttofare per la tua auto

AliExpress lancia una straordinaria offerta dedicata ai nuovi utenti del portale: uno sconto del 39% su un pratico dispositivo multifunzione per auto firmato Baseus. Questo strumento rappresenta una soluzione versatile e indispensabile per affrontare emergenze e gestire comodamente alcune necessità quotidiane. Di base, è un avviatore di emergenza per la batteria dell’auto, ma integra anche un compressore d'aria e una funzione di caricatore per smartphone, unendo tre utilità in un unico dispositivo.

Avviatore di emergenza Baseus, chi dovrebbe acquistarlo?

L'offerta, valida solo per chi effettua il primo acquisto su AliExpress, consente di acquistare il prodotto a 89,76€ anziché al prezzo originale di 149,27€. Con una batteria integrata da 8000 mAh, il dispositivo garantisce un supporto affidabile per i momenti critici. La funzione di avviatore permette di ripristinare rapidamente la batteria dell'auto in panne, ideale per chi viaggia spesso o per chi desidera essere preparato a ogni evenienza.

Ma non è tutto: il compressore d'aria integrato è perfetto per gonfiare i pneumatici in pochi secondi. Basta collegarlo alla valvola, impostare la pressione desiderata, e il dispositivo si occuperà automaticamente del resto, senza fatica o strumenti aggiuntivi. Inoltre, grazie alla capacità di ricarica rapida a 15W, può essere usato anche come power bank per mantenere carichi i propri smartphone durante viaggi o emergenze.

Questa offerta esclusiva su AliExpress unisce praticità e risparmio, rendendo questo dispositivo una scelta eccellente per i nuovi utenti che cercano qualità e convenienza. Non lasciatevi dunque sfuggire l’opportunità di acquistare un alleato tecnologico così versatile e utile per la vostra auto a un prezzo imperdibile.

