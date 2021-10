Avvistata la nuova Ferrari 296 GTS

Negli ultimi giorni sono trapelate in rete alcune immagini rubate della nuova Ferrari 296 in versione GTS con tettuccio aprile: il video pubblicato sul web ci mostra un’auto ovviamente camuffata e con il tetto chiuso, ma le prime informazioni tecniche sono già disponibili, come quelle legate al motore installato. Restano invece ancora diverse domande relative proprio al tettuccio apribile, e non è da escludere che Ferrari abbia deciso di utilizzare un tettuccio come quello visto sulla Ferrari 812 GTS, realizzato in alluminio e richiudibile elettricamente.

Esteticamente la nuova carrozzeria dovrebbe vantare un paio di modifiche al design, con nuovi gruppi ottici e un nuovo splitter anteriore, mentre il telaio andrà rivisto e rinforzato in punti strategici per sopperire alla mancanza di un tetto rigido.

Le modifiche strutturali necessarie per l’installazione di una capote andranno senza dubbio ad aumentare il peso dell’auto rispetto al modello GTB: nel caso della Ferrari 812 l’aumento di peso era di circa 75 kg, mentre resta da vedere quanto sarà sulla 296. Il motore invece non cambierà, si tratta del motore da 2.9 litri di cilindrata V6 che, affiancato da un motore elettrico, è in grado di erogare ben 830 cavalli con una coppia massima di 740 Nm. La batteria presente sull’auto è da 7,45 kWh, sufficienti a percorrere 25 km in modalità completamente elettrica, senza l’utilizzo del motore termico.

Inutile dire che un motore del genere è in grado di offrire prestazioni da capogiro: la GTB raggiunge la velocità massima di 330 km/h ed è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi. Certo, la GTS peserà leggermente di più e inevitabilmente questo si tradurrà in prestazioni un filo più basse, ma non per questo sarà un’auto meno pazzesca.

Tutto tace ancora in merito al possibile lancio della nuova Ferrari 296 GTS; si parla di una possibile presentazione ufficiale nella primavera del 2022, ma ad oggi non abbiamo indicazioni più precise sulle tempistiche.