Con questa dash cam hai tutte le prove per ogni incidente, e costa solo 42€

La dash cam Avylet A1 si distingue come una soluzione accessibile per ogni automobilista attento alla sicurezza. Con un prezzo di circa 42€ applicando un coupon del 15%, questa telecamera offre funzionalità all'avanguardia che garantiscono prove video chiare e dettagliate in caso di incidenti. Grazie al modulo Wi-Fi e all'app personalizzata, l'utente può accedere facilmente ai video, regolare le impostazioni in tempo reale e persino condividere le registrazioni sui social media senza costi aggiuntivi.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 15% durante il checkout

Avylet A1, chi dovrebbe acquistarla?

L'Avylet A1 è l'accompagnatore perfetto per chi trascorre molto tempo alla guida, sia che si tratti di lunghe trasferte lavorative sia per chi desidera semplicemente una maggiore sicurezza durante i tragitti quotidiani. Questa dash cam offre caratteristiche di alto livello, come la visione notturna per registrare la strada anche nelle condizioni di luminosità più scarse e un grandangolo di 170° che garantisce una visione ampia della strada davanti a voi, riducendo i punti ciechi e aumentando sicurezza.

L'integrazione con il Wi-Fi e l'APP dedicata permettono poi una facile gestione dei video registrati, rendendo questo dispositivo indicato per chi cerca non solo sicurezza, ma anche praticità. Per gli amanti della tecnologia e per coloro che vogliono tenere sotto controllo la propria auto anche quando non sono in prossimità, l'Avylet A1 con le sue funzioni di monitoraggio del parcheggio 24 ore su 24, il rilevamento di movimento e il G-Sensor per la registrazione in caso di urto, rappresenta un investimento intelligente.

Inoltre, con il supporto per un modulo GPS esterno, è possibile tenere traccia dei percorsi effettuati, rendendo questa dash cam ideale anche per coloro che necessitano di documentare i propri spostamenti per lavoro. In definitiva, l'Avylet A1 soddisfa una vasta gamma di esigenze, dal semplice desiderio di maggiore sicurezza alla guida all'uso professionale, il tutto mantenendo un'ottica di facilità d'uso e integrazione tecnologica.

Vedi offerta su Amazon