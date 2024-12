Azienda fallita ha venduto più EV di Volkswagen, succede negli USA

Il mercato dei veicoli elettrici (EV) negli Stati Uniti ha visto un sorprendente colpo di scena nell'ottobre 2024. Mentre attori consolidati come Tesla, Ford e Rivian hanno registrato cali a doppia cifra nelle immatricolazioni per alcuni dei loro modelli più popolari, una casa automobilistica fallita, Fisker, è riuscita a superare un colosso globale, Volkswagen.

Questa situazione apparentemente bizzarra può essere attribuita a una combinazione di fattori. A ottobre, Fisker, che ha dichiarato bancarotta all'inizio dell'anno, ha ricevuto l'approvazione del tribunale per il suo piano di liquidazione. Questo includeva la vendita del suo inventario rimanente, che consisteva in circa 3.000 SUV elettrici Ocean invenduti. Questi veicoli sono stati acquistati da American Lease, una società di leasing con sede a New York.

Prima della liquidazione, Fisker offriva questi SUV a prezzi notevolmente scontati attraverso un numero limitato di concessionari in tutto il Paese. Questa strategia di vendita aggressiva, unita alla possibilità di ulteriori riduzioni durante il processo di liquidazione, ha probabilmente attirato cacciatori di affari alla ricerca di un veicolo elettrico a prezzi accessibili.

In netto contrasto, Volkswagen, una delle maggiori case automobilistiche al mondo, ha dovuto affrontare delle limitazioni nel mercato statunitense durante il mese di ottobre. L'azienda offre principalmente due modelli elettrici: il crossover ID.4, prodotto negli Stati Uniti, e il minivan ID. Buzz, importato dalla Germania.

Tuttavia, l'ID. Buzz è diventato disponibile per la configurazione solo a ottobre e le consegne iniziali alle concessionarie sono state limitate. Questo ha lasciato l'ID.4 come principale contendente, ma anche questo modello ha incontrato dei problemi.

Volkswagen ha interrotto la produzione dell'ID.4 nel suo stabilimento di Chattanooga a settembre a causa di un grave richiamo di sicurezza. Quasi 100.000 ID.4 negli Stati Uniti sono stati interessati da un sistema di blocco elettronico delle portiere difettoso che poteva sbloccare le portiere mentre il veicolo era in movimento. Senza una soluzione immediata disponibile, Volkswagen ha emesso un ordine di blocco delle vendite per l'ID.4, ostacolando ulteriormente la sua presenza sul mercato.

L'effetto combinato della svendita aggressiva dell'inventario di Fisker e del blocco della produzione di Volkswagen ha portato a un risultato sorprendente. Fisker, nonostante il fallimento, è riuscita a immatricolare 110 EV negli Stati Uniti durante il mese di ottobre, superando le misere 92 immatricolazioni di Volkswagen. Sebbene entrambi i numeri siano relativamente bassi rispetto ai leader del settore, ciò evidenzia la volatilità del mercato dei veicoli elettrici.