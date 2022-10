In seguito all’aumento dei costi dell’energia, gli operatori che offrono servizi di ricarica stanno lentamente e progressivamente adeguando al rialzo le loro tariffe. Nel corso delle ultime settimane abbiamo assistito ad un corposo aumento da parte di Tesla nella sua infrastruttura di Supercharger e, successivamente, anche da Enel X. Ora sembra che il turno sia arrivato per BeCharge che ha ritoccato i prezzi delle tariffe pay-per-use, lasciando tuttavia inalterati gli abbonamenti.

Attraverso una comunicazione inviata via email ai suoi clienti, che vi riportiamo di seguito, l’azienda precisa che dal primo novembre 2022 entrerà in vigore un nuovo listino, più in dettaglio:

Nonostante la situazione contingente del mercato abbiamo deciso di mantenere invariati i prezzi degli abbonamenti, ben consapevoli di quanto il nostro servizio di ricarica sia un punto di riferimento nella vita di molti Be Driver. Abbiamo invece modificato le nostre tariffe al consumo, che saranno valide dall’1 novembre 2022.

Nuovi prezzi:

Quick fino a 22 kW: da 0,45 euro a kWh a 0,60 euro a kWh

Fast fino a 99 kW: da 0,50 euro a kWh a 0,85 euro a kWh

Fast+ fino a 149 kW: da 0,65 euro a kWh a 0,90 euro a kWh

Ultrafast a partire da 150 kW: da 0,79 euro a kWh a 0,95 euro a kWh

Nessuna modifica, come anticipato, per gli abbonamenti che rappresentano ora più che mai una tariffa ancora più vantaggiosa:

Be Light 50: 50 kWh a 20 euro al mese (pari a 0,40 euro a kWh)

Be Regular 100: 100 kWh a 38 euro al mese (pari a 0,38 euro a kWh)

Be Large 250: 250 kWh a 90 euro al mese (pari a 0,36 euro a kWh)

Be Electric 500: 500 kWh a 175 euro al mese (pari a 0,35 euro a kWh)

Disponibili, ancora, pacchetti prepagati da usare entro 6 mesi dall’acquisto:

Be Card 50: 53 euro di credito prepagato al prezzo di 50 euro

Be Card 100: 110 euro di credito prepagato a 100 euro

Be Card 150: 170 euro di credito prepagato a 150 euro

Per maggiori informazioni su dove e come ricaricare ricordiamo di leggere il nostro approfondimento dove troverete anche l’app di BeCharge, uno strumento fondamentale per scoprire la posizione di tutte le colonnine.