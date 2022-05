Bentley ha svelato primi, sconcertanti dettagli sull’auto che segna l’inizio della transizione alla mobilità elettrica, in arrivo nel 2025: il CEO del marchio, Adrian Hallmark, ha affermato che la prima elettrica di Bentley avrà ben 1400 cavalli a disposizione, e sarà in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 1.5 secondi, un tempo assolutamente pazzesco.

In un’intervista rilasciata ad Automotive News, il CEO di Bentley ha però voluto sottolineare come la potenza incredibile di quest’auto non sia la sua caratteristica principale: secondo Hallmark la maggior parte delle persone ama la potenza nell’accelerazione dai 50 km/h in su, quell’accelerazione che consente sorpassi senza sforzo e fornisce enormi quantità di coppia – entrambe cose che questa Bentley elettrica sarà in grado di fare senza il minimo sforzo.

“Se oggi abbiamo 650 cavalli sulla GT Speed, con il modello elettrico non possiamo che raddoppiare. L’accelerazione invece non può aumentare oltre una certa soglia, altrimenti diventa scomoda se non addirittura nauseante.” Ha detto il CEO di Bentley, riferendosi alle incredibile capacità di accelerazione della prima elettrica di Bentley.

Per coloro che non fossero interessati ad avere un’accelerazione così repentina, Bentley ha previsto una modalità più lenta, se così si può dire, che porta il tempo dello scatto da 0 a 100 km/h a 2.7 secondi – un dato che fino a pochi anni fa era riservato solo alle supercar più potenti.

Lo stile della prima auto elettrica del marchio inglese sarà ispirato a quello delle Bentley attuale, discostandosi da quello che è lo stile diffuso delle auto elettriche odierne; il prezzo non è ancora stato svelato in via definitiva, ma sappiamo già che una delle varianti costerà più di 250,000 €, ed è possibile che l’auto sia una sorta di grand tourer elettrica ispirata al concept Bentley EXP 100 GT del 2019, che vedete nelle foto.

La piattaforma utilizzata sarà quella PPE (Premium Performance Electric) sviluppata da Audi e la produzione inizierà nel 2025 nell’impianto di Crewe, in Inghilterra.