Biciplan, Milano verso la realizzazione di una rete metropolitana di ciclabili

Grazie ad un nuovo ed importante progetto, la città di Milano avrà a disposizione un sistema di reti ciclabili che consentirà ai cittadini di raggiungere tutta l’area metropolitana. Un’ iniziativa inevitabilmente fondamentale per permettere alla città di incrementare gli spostamenti utilizzando mezzi green, tutelando conseguentemente l’ambiente. Parliamo del nuovo biciplan del capoluogo lombardo denominato “Cambio”, costituito da una rete di ben 750 chilometri di percorsi vari. Nel dettaglio, il progetto prevede un numero complessivo di 24 linee, di cui 4 circolari, 16 radiali e 4 greenway.

Il piano è nato con l’intento di realizzare una rete utile per mettere a sistema le differenti realtà infrastrutturali, gli hub attrattori e i centri urbani minori che ogni giorno muovono un gran numero di persone. Non a caso, specifici criteri prestazionali sono stati posti alla base del disegno della rete. Figurano, infatti, omogeneità del percorso, velocità di crociera, brevità tra i punti di attrattori, priorità della bici, socialità, sicurezza elevata, forte accessibilità, riconoscibilità del percorso, comfort di viaggio, attenzione per il verde e per il territorio attraversato.

Non dimentichiamo che la città di Milano punta a raggiungere il 20% degli spostamenti totali in bicicletta e il 10% degli spostamenti intercomunali. Decarbonizzare gli spostamenti quotidiani e migliorare la qualità dell’aria è sicuramente uno degli aspetti fondamentali alla base del nuovo progetto, a cui si affianca la garanzia per benessere e sicurezza dell’individuo e della società.

Nonostante sia attualmente ancora difficile stimare la data di completamento del piano, i costi stimati per la realizzazione della rete si attestano intorno ai 225 milioni di euro, circa 300.000 euro a chilometro dunque.

Sono previste delle vere e proprie linee ciclabili che collegheranno Milano con i 132 comuni della città metropolitana. Un progetto importantissimo che permetterà ai milanesi di raggiungere in bicicletta il loro “mare” all’Idroscalo. Milano punta a raggiungere le migliori città europee entro pochi anni, anche grazie agli investimenti previsti dal PNRR, ha commentato Arianna Censi.

Insieme ad altre città europee Milano potrà dunque vantare nei prossimi anni di un’ infrastruttura innovativa, realizzata con un grado di sicurezza decisamente molto elevato e con la possibilità di pedalare a velocità importanti.