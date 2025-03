BMW iX3: le prime immagini ufficiali in anteprima

La nuova era elettrica di BMW prende forma nel deserto, dove la casa bavarese sta ultimando i test della sua attesissima iX3 basata sulla piattaforma "Neue Klasse". Le prime immagini ufficiali rilasciate dal costruttore tedesco svelano le proporzioni e i dettagli luminosi di questo SUV elettrico che rappresenta la visione futura della mobilità secondo BMW. Il modello, la cui produzione inizierà nel 2025 presso il nuovo stabilimento ungherese di Debrecen, promette di combinare l'eredità stilistica del marchio con soluzioni tecnologiche rivoluzionarie, posizionandosi come pilastro fondamentale della strategia elettrica bavarese.

Evoluzione stilistica e dettagli nascosti

Nonostante il pesante camuffamento, le immagini teaser rivelano una silhouette allungata che richiama la più grande iX, ma con una personalità distintiva. Contrariamente al concept Vision Neue Klasse X, la versione di serie adotta specchietti retrovisori tradizionali invece delle telecamere, mentre mantiene le maniglie delle portiere piatte e perfettamente integrate nella carrozzeria.

Il frontale presenta una singola linea diagonale luminosa per lato, differenziandosi dal concept che ne mostrava due, mentre la caratteristica griglia a doppio rene, pur ridimensionata rispetto alla iX, non appare illuminata nelle foto. Due ampie prese d'aria rettangolari dominano la parte inferiore del paraurti, elemento ripreso fedelmente dallo studio originale.

Al posteriore emerge il caratteristico triangolo rosso delle luci, accompagnato da due linee diagonali interne di cui una funge da indicatore di direzione. La fascia luminosa rossa attraversa il portellone interrompendosi solo per lasciare spazio al logo della casa. Dettagli pratici come il tergicristallo posteriore, assente nel concept per ragioni estetiche, fanno la loro comparsa nella versione di produzione, insieme a uno spoiler sul tetto e un diffusore nella parte inferiore.

Potenza modulare e innovazioni tecnologiche

La piattaforma Neue Klasse introduce un approccio modulare alla motorizzazione elettrica. BMW ha rivelato che i veicoli a trazione integrale monteranno motori asincroni (ASM) sull'asse anteriore, disponibili in due varianti da 120 e 180 kW, mentre al posteriore saranno installati motori sincroni a corrente alternata (SSM) con potenze che variano dai 200 ai 400 kW.

Questa configurazione permette di sviluppare una gamma che parte dalla versione base a trazione posteriore da 272 CV fino ad arrivare a modelli prestazionali con tre o quattro motori e potenze di sistema dichiarate fino a 1.000 kW (1.360 CV). L'efficienza energetica beneficerà dei nuovi inverter con chip al carburo di silicio, tecnologia che promette significativi miglioramenti nelle prestazioni complessive.

Una delle innovazioni più rilevanti riguarda le batterie: la iX3 sarà la prima BMW a utilizzare celle cilindriche nel formato 46120 (46 mm di diametro, 120 mm di altezza) assemblate direttamente in un pacco batterie senza l'intermediazione di moduli. Questa soluzione "cell-to-pack", abbinata al sistema a 800 volt, dovrebbe garantire velocità di ricarica superiori del 30% rispetto alle attuali.

Un abitacolo proiettato nel futuro

L'interno della nuova iX3 promette di ridefinire l'esperienza di guida BMW con l'innovativo Panoramic Vision, una superficie di proiezione a striscia posizionata sul bordo inferiore del parabrezza che integrerà le funzioni dell'head-up display tradizionale. Il quadro strumenti digitale classico scomparirà, lasciando spazio a un ampio touchscreen orizzontale per gestire le funzioni del veicolo.

L'approccio minimalista favorisce un'esperienza utente più intuitiva, concentrando le informazioni principali direttamente nel campo visivo del conducente senza distrazioni superflue, filosofia che si discosta dall'attuale tendenza all'accumulo di schermi nell'abitacolo.

Posizionamento strategico nel mercato elettrico premium

La nuova iX3 si collocherà nel segmento dei SUV elettrici di classe media, sfidando direttamente l'Audi Q6 e-tron e anticipando la futura Mercedes GLC EQ. Con dimensioni previste intorno ai 4,73 metri (simili alla generazione precedente), manterrà una chiara distanza dalla più grande iX (4,97 metri) per evitare sovrapposizioni nella gamma.

Dal punto di vista commerciale, ci si aspetta un posizionamento di prezzo in linea con la vecchia iX3 che partiva da 67.300 euro, probabilmente allineandosi con la Q6 e-tron a trazione posteriore (63.500 euro) e mantenendosi significativamente al di sotto della iX, disponibile solo in versione integrale da 300 kW a partire da 83.500 euro.

La piattaforma Neue Klasse rappresenta per BMW non solo un'evoluzione tecnologica ma una vera rivoluzione strategica, destinata a supportare una nuova generazione di veicoli elettrici capaci di combinare prestazioni, autonomia e sostenibilità in un pacchetto distintivamente BMW. Con la iX3, il costruttore bavarese sembra pronto a dimostrare che il passaggio all'elettrico può avvenire senza sacrificare l'identità sportiva che ha sempre contraddistinto il marchio.