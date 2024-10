BMW manterrà il motore 6 cilindri anche sulla prossima M3

La BMW M3 continuerà ad essere offerta con motore a benzina anche in futuro, secondo quanto dichiarato da Frank van Meel, capo del reparto BMW Motorsport, in un'intervista a Bimmer Today. L'azienda intende mantenere il sei cilindri in linea biturbo da 3.0 litri nelle prossime generazioni del modello, a patto che ci sia domanda da parte dei clienti.

Questa decisione rappresenta un importante segnale per gli appassionati del marchio bavarese, preoccupati che la spinta verso l'elettrificazione potesse portare alla fine prematura della M3 con motore termico. Van Meel ha spiegato che gli ingegneri BMW sono già al lavoro per adattare il propulsore alle future normative Euro 7 sulle emissioni.

BMW offrirà la M3 sia termica che elettrica

"Lasceremo che il sei cilindri venga utilizzato come motore per la M3. Lo manterremo il più a lungo possibile. Se la domanda dei clienti è quella attuale e non cala, non lo abbandoneremo", ha affermato il dirigente.

La strategia di BMW prevede una doppia offerta per la futura M3: accanto alla versione con motore a combustione, ci sarà anche una variante completamente elettrica. Quest'ultima utilizzerà la nuova piattaforma Neue Klasse, attesa per il 2025, e dovrebbe disporre di un motore elettrico per ruota, per una potenza complessiva che si vocifera possa superare i 1.300 CV.

Differenze tra M3 termica ed elettrica

Le due versioni della M3 si differenzieranno non solo per il powertrain, ma anche per altri aspetti:

La M3 elettrica avrà prestazioni superiori

Il prezzo della versione elettrica sarà più elevato

Ci saranno differenze estetiche tra i due modelli

Assetto e feeling di guida saranno calibrati diversamente

Van Meel ha sottolineato che BMW non abbandonerà il motore termico se i clienti continueranno a richiederlo, anche se la versione elettrica offrirà prestazioni superiori. La nuova generazione di M3 non è attesa prima del 2027, considerando che l'attuale modello è stato recentemente aggiornato e che la BMW Serie 3 elettrica è prevista per quella data.

Questa mossa di BMW dimostra la volontà del marchio di mantenere un'offerta diversificata, venendo incontro sia alle esigenze di chi cerca le massime prestazioni, sia di chi non vuole rinunciare al fascino e al sound del motore a combustione interna.