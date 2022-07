L’influenza di Google continua a crescere e anche BMW, come Lynk & co e Volvo, passerà ufficialmente ad Android Automotive. La società non ha rilasciato molti dettagli in merito, ma ha affermato che il sistema operativo Android Automotive sarà integrato in alcuni modelli di serie, come secondo approccio all’attuale variante basata su Linux del sistema operativo.

Sarà stock o modificato? Difficile a dirsi anche se in merito BMW ha precisato che le possibilità di personalizzazioni sono elevate pertanto è lecito attendere qualcosa “su misura” del brand e del conducente.

Stephan Durach, Senior Vice President of Connected Company and Development Technical Operations di BMW, ha precisato che il marchio è al lavoro per offrire i migliori sistemi di intrattenimento digitale e offrire, al tempo stesso, valide alternative ai propri consumatori. Utilizzando la stessa base di codice per smartphone e tablet, il sistema probabilmente presenterà applicazioni familiari come Google Maps e Google Assistant, oltre al supporto per app di terze parti. Sebbene rimangano una serie di domande, non dovremo aspettare ancora a lungo per vedere il sistema operativo Android Automotive nei modelli BMW poiché le prime auto dovrebbero arrivare a marzo del 2023.

La notizia, in ogni caso, lascia un attimo incuriositi considerata la recente novità di casa Apple in merito a CarPlay e la propensione, storica, da parte di BMW di prediligere i sistemi della Mela Morsicata. Il marchio è stato solitamente all’avanguardia nell’adottare nuove tecnologie di connettività; è stata una delle prime case automobilistiche a includere Apple CarPlay wireless o a rendere compatibili i telecomandi con CarPlay. Insomma, considerate le aspettative elevate, non ci rimane che attendere ancora qualche mese per capire le reali intenzioni del marchio. Nel frattempo, se ancora non conoscete Android Automotive vi rimandiamo al nostro approfondimento.