In occasione dell’ultimo WWDC (Worldwide Developers Conference), Apple non ha rilasciato alcun dettaglio relativo alla misteriosa elettrica di cui abbiamo avuto la possibilità di anticiparvi in più occasioni, ma ha svelato le nuove funzionalità di CarPlay legate al sistema operativo iOS 16.

Apple CarPlay, il sistema di infotainment che abbiamo imparato a conoscere tramite le nostre numerose prove auto, si rinnova completamente, sia nella veste grafica sia nelle funzionalità per risultare ancora più intuitivo ed efficace. Prima di tutto, il sistema di Apple diventa finalmente adattabile a schermi di diverse dimensioni diventando quindi compatibile idealmente con qualsiasi sistema. Nelle nostre prove a bordo di Mercedes e Volvo abbiamo constatato, in più occasioni, che in presenza di display verticali non era possibile eseguire CarPlay a tutto schermo; ora, con la nuova versione, tutto dovrebbe cambiare.

Oltre alla “scalabilità”, il sistema guadagna anche funzioni integrandosi perfettamente con i comandi del climatizzatore o con tutte quelle funzioni legate al controllo dei sedili e del raffrescamento. Ma le modifiche in casa Cupertino non si fermano qui, con questo nuovo aggiornamento si “sconfina” anche sugli schermi adiacenti a quello principale riuscendo quindi ad inserirsi al 100% in tutte le vetture. Immaginate di vedere sul sofisticato sistema Hyperscreen di Mercedes, che abbiamo provato sull’elettrica EQS, solo schermate e finestre di CarPlay; una vera svolta! A questo proposito Apple non ha ancora comunicato i veicoli che saranno compatibili e maggiori informazioni giungeranno nel corso di quest’anno; a nostro parere è irrealistico pensare che i modelli attualmente in commercio siano già compatibili, è probabile che su alcuni sia necessario solo un aggiornamento, mentre altri dovranno necessariamente attendere una rinfrescata più concreta.

Come accennato, non siamo a conoscenza dei modelli precisi, ma secondo quanto riportato i seguenti brand sarebbero già al lavoro per rendere questa versione di CarPlay utilizzabile: Acura, Audi, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mercedes, Nissan, Polestar, Porsche, Renault, Volvo.

Ma cosa ne pensano le case costruttrici di questa “invasiva” nuova funzionalità? A questo proposito The Verge ha contattato 12 principali brand per conoscere le loro opinioni. In linea generale, tutti i portavoce delle case automobilistiche intervistate si sono dimostrati disponibili e interessati ad abbracciare questa importante novità.

BMW, ad esempio, ha precisato che continuerà a lavorare sul proprio sistema iDrive ma che al tempo stesso collaborerà con Apple per rendere l’infotainment compatibile e aggiornato. Mentre Volvo non ha condiviso alcun dettaglio, i “cugini” di Polestar hanno invece precisato che l’aggiornamento di compatibilità giungerà via OTA e che Polestar 2 sarà uno dei primi veicoli utilizzabili con il nuovo sistema. Ford e Toyota han deciso di non commentare, mentre Stellantis non ha ancora rilasciato dichiarazioni. Mercedes, che da anni spinge sul proprio sistema avanzato MBUX, ha annunciato di essere disponibile alle nuove tecnologie e che contatterà Apple per trovare una soluzione comune. Nessuna dichiarazione infine da Tesla, che tutt’ora non offre alcun genere di compatibilità ufficiale con Apple Car Play, un aspetto che ci ha sempre lasciati con sensazioni contrastanti.

Quello che sorprende di questo annuncio è che comunque diverse case automobilistiche hanno già siglato importanti accordi con sviluppatori software e non; Ford è al lavoro con Google, Volvo e Polestar stanno installando Android Automotive su tutte le più recenti vetture, mentre Stellantis ha raggiunto un accordo con Amazon.

La situazione non è quindi delle più rosee e definite e sorprende, per certi versi, trovare alcuni partner famosi tra le fila di Apple; volti noti che hanno investito per anni tempo e risorse per sviluppare i propri sistemi di intrattenimento che ora, in poco tempo, potrebbero venir rimpiazzati.

Mappe

Una delle più grandi novità riguarda il sistema delle mappe; per diventare competitivo come Google Maps, Apple ha aggiunto diverse funzioni al proprio sistema di navigazione. Ora è possibile pianificare un itinerario, creare un itinerario condivisibile su più dispositivi, pianificare le tappe, affidarsi ai comandi vocali e molto altro.

Chiavi digitali

Con iOS 16 in alcuni paesi sarà possibile condividere le chiavi digitali dell’auto direttamente su iMessage o via mail, per consentire ad altri individui di localizzare la vettura e accedervi senza necessariamente avere una chiave fisica. Al momento le informazioni in merito sono limitate ma sicuramente le più recenti BMW saranno compatibili.

L’obiettivo finale

In attesa di conoscere le reali funzionalità del nuovo CarPlay, il sistema può considerarsi un bivio a tutti gli effetti per le case automobilistiche. Da un lato può essere un incentivo per posizionare e stimolare ulteriormente l’acquisto di un modello compatibile, dall’altro però dialogando direttamente con il “cervello” dell’auto potrebbe vanificare tutti gli sforzi fatti dalle case stesse. Il nuovo CarPlay, infatti, sarà in grado di interfacciarsi con i sistemi OBD e leggere pertanto numerosi valori diagnostici e di sensoristica.

Come sappiamo, al momento non ci sono informazioni concrete relative alla Apple Car ma l’idea che ci siamo fatti è che Cupertino possa aver rivalutato il modo con cui si realizza un’auto e che le nuove funzionalità di CarPlay e iOS 16 siano solo un assaggio di quello che saremo in grado di vedere. La società potrebbe partire dall’ecosistema interno, quello dedicato all’infotainment e alla guida autonoma, la vera ossatura, per poi passare in un secondo momento alla ricerca del partner “meccanico” ovvero quello deputato a realizzare il sistema di alimentazione e la vera e propria base necessaria per raggiungere lo scopo finale. Il debutto della Apple Car è ora atteso per il 2028 ma molti volti del settore han già dichiarato di non essere interessati complice il limitato “spazio di manovra” imposto da Apple stesso in merito.