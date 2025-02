BMW avrà una piattaforma unica per i SUV elettrici e termici

BMW si prepara a lanciare sei nuovi modelli elettrici nei prossimi tre anni, a partire dal SUV iX5 atteso nel 2026. Il costruttore tedesco utilizzerà la piattaforma CLAR aggiornata per i SUV elettrici di grandi dimensioni, anziché la nuova Neue Klasse.

La decisione di BMW di mantenere la piattaforma CLAR per i SUV elettrici più grandi è dettata da ragioni di costo ed efficienza. Secondo quanto riportato dalla rivista Autocar, adattare la Neue Klasse per supportare anche motorizzazioni tradizionali sarebbe risultato troppo oneroso. La CLAR, già utilizzata dal 2015 per diversi modelli ibridi ed elettrici, verrà aggiornata per il 2026.

Un altro fattore chiave è la produzione: l'iX5 e gli altri SUV continueranno ad essere assemblati nello stabilimento americano di Spartanburg, dove BMW produce già numerosi modelli della gamma X. Mantenere la piattaforma CLAR permetterà di sfruttare le linee produttive esistenti, in fase di riorganizzazione.

Nonostante l'utilizzo della CLAR, il nuovo iX5 adotterà diverse tecnologie derivate dalla Neue Klasse, tra cui l'architettura elettrica a 800 volt, le batterie con celle cilindriche e il powertrain di sesta generazione. Queste soluzioni permetteranno di realizzare versioni ad alte prestazioni, con una variante M-Performance che dovrebbe superare i 600 CV di potenza. Non si escludono in futuro modelli ancora più potenti.

Il BMW iX5 sarà affiancato da una nuova generazione di X5 con motori termici, ibridi plug-in e, dal 2028, anche a idrogeno. Questa strategia multi-energia consentirà a BMW di soddisfare le diverse esigenze dei mercati globali. L'adozione della piattaforma CLAR aggiornata permetterà inoltre di mantenere motorizzazioni più tradizionali come il V8, particolarmente apprezzato in alcuni mercati come quello americano.

La produzione nello stabilimento di Spartanburg, oggetto di importanti investimenti, garantirà a BMW la flessibilità necessaria per adattarsi rapidamente all'evoluzione della domanda tra le diverse tipologie di propulsione.

Con questa strategia, BMW punta a consolidare la propria posizione nel segmento premium dei SUV elettrici di grandi dimensioni, offrendo al contempo una gamma completa di motorizzazioni per soddisfare le diverse esigenze dei clienti a livello globale.