Svelata inizialmente in versione concept car a fine 2021, la BMW XM è ora pronta al debutto anche in versione di serie. Il SUV firmato BMW M punta a conquistare gli appassionati della divisione sportiva di casa BMW con un comparto tecnico di primissimo livello e ben 653 CV di potenza massima erogati da un sistema plug-in hybrid pensato, principalmente, per offrire prestazioni al top.

La produzione di serie della BMW XM prenderà il via entro la fine del 2022. Il modello sarà realizzato a Spartanburg, in South Carolina, ed arriverà in tutti i principali mercati mondiali in cui è presente BMW. La casa tedesca ha già confermato che l’avvio della commercializzazione del nuovo modello è fissato per il prossimo aprile 2023. L’attesa, quindi, non sarà lunghissima.

Per quanto riguarda i prezzi, invece, il nuovo SUV ibrido di casa BMW M arriverà sul mercato con un listino di partenza di 170 mila euro (il prezzo si riferisce al mercato tedesco, in Italia costerà di più). Il cuore del progetto del nuovo BMW XM è, senza dubbio, rappresentato dal sistema plug-in hybrid. Il sistema in questione è costituito da un motore 4.4 V8 Biturbo in grado di erogare una potenza massima di 490 CV.

Al motore termico viene abbinato un motore elettrico BMW eDrive di quinta generazione da 197 CV. Il sistema ibrido è supportato da una batteria da 25,7 kWh che viene installata al di sotto del pianale. A gestire il funzionamento c’è un cambio automatico M Steptronic a 8 rapporti. Complessivamente, il SUV ibrido di casa BMW è in grado di erogare una potenza massima di 653 CV con una coppia motrice massima di 800 Nm.

Lo scatto 0-100 km/h è completato in 4,1 secondi con una velocità massima di 270 km/h (con il pacchetto M Driver’s). In modalità a zero emissioni, il SUV può completare 88 chilometri con una carica. Nel corso dell’estate del 2023 arriverà la versione Label Red da 748 CV e 1.000 Nm.