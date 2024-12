Boom di vendite per la nuova Renault 5 (che batte Tesla)

La Renault 5 E-Tech conquista il mercato francese delle auto elettriche, diventando il modello più venduto nel mese di novembre con 3.316 unità immatricolate. Nonostante l'instabilità politica e il calo generale delle vendite automobilistiche in Francia, il settore dei veicoli elettrici ha registrato una crescita significativa.

Il successo della nuova Renault 5 elettrica si inserisce in un contesto di forte espansione del mercato delle auto a batteria in Francia. Le vendite di veicoli elettrici hanno raggiunto il 15% del totale delle immatricolazioni nel mese scorso, segnando un importante traguardo per la mobilità sostenibile nel paese. Questo risultato è ancora più notevole considerando il calo complessivo del 12,7% nelle vendite di auto rispetto all'anno precedente.

La Renault 5 E-Tech ha superato concorrenti di rilievo come la Tesla Model Y, che ha consegnato 3.175 unità, e la Citroën ë-C3, ferma a 1.239 immatricolazioni. Il risultato è particolarmente impressionante considerando che si tratta del primo mese completo di vendite per il nuovo modello Renault.

Oltre alle auto completamente elettriche, anche il segmento delle ibride e delle plug-in hybrid ha mostrato una forte crescita, con un aumento del 34% rispetto all'anno precedente. Questi dati evidenziano come il mercato francese stia rapidamente abbracciando le tecnologie di propulsione alternative, nonostante le turbolenze politiche che hanno portato alla caduta del governo guidato dal Primo Ministro Michel Barnier.

Il successo della Renault 5 E-Tech e la crescita complessiva del settore elettrico sembrano indicare che il Gruppo Renault stia consolidando la sua posizione nel mercato dei veicoli a zero emissioni, con una lineup E-Tech sempre più apprezzata dai consumatori francesi.