Con l’arrivo delle belle giornate non possono mancare le gite fuori porta in sella alla propria bici. L’utilizzo dello smartphone e di app dedicate è ormai fondamentale per tutti gli appassionati delle due ruote per avere a portata di mano importanti funzioni. Grazie ad un nuovo aggiornamento il Bosch eBike Systems ottimizza il sistema intelligente mettendo a disposizione degli utenti funzioni aggiuntive per l’e-Bike. L’aggiornamento è disponibile per essere scaricato tramite l’app dedicata eBike Flow.

Con il sistema intelligente, abbiamo gettato le basi per la mobilità su eBike del futuro. Questo primo aggiornamento dimostra il potenziale della nuova generazione di sistemi: unita allo smartphone e all’app eBike Flow, l’eBike sarà integrata di continuo con nuove funzioni. In questo modo l’esperienza fisica sull’eBike sarà sempre più legata a quella digitale, ha dichiarato Claus Fleischer, CEO di Bosch eBike Systems.

Per tutti coloro che vogliono trasformare lo smartphone in un vero e proprio dispositivo di bordo non manca lo SmartphoneGrip che permette di fissare lo smartphone al manubrio della bici. Durante il percorso, l’utente può visualizzare tutti i dati di guida rilevanti come velocità, stato di carica della batteria e autonomia residua dello smartphone dal Ride screen dell’app eBike Flow, senza che venga meno il controllo dell’e-bike.

Non manca la possibilità di ricaricare per induzione o tramite cavo durante la pedalata il proprio smartphone. Tuttavia, registrando i dati relativi alla pedalata tramite l’app eBike Flow, questi ultimi vengono trasferiti automaticamente alle app e, una volta raggiunta la destinazione, è possibile condividere i percorsi con la community. Sottolineiamo, infatti, che con la nuova funzione di navigazione dell’app eBike Flow, l’e-biker può progettare l’itinerario preferito e scoprire nuovi posti impiegando lo smartphone come display. Il nuovo aggiornamento porta con sé anche ottimizzazioni relative alla visualizzazione delle mappe per il profilo di percorso selezionato. La

funzione “antifurto” eBike Lock trasforma, invece, lo smartphone in una chiave digitale.