Brennero è la "Fiat 600" di Alfa Romeo e sarà (forse) elettrica

In un enigmatico colpo di scena, Alfa Romeo stuzzica gli appassionati del marchio diffondendo un breve video attraverso i propri canali social. Nel filmato scorrono quattro misteriose coordinate geografiche legate a luoghi emblematici del Biscione: il Museo di Arese, il circuito di Balocco e il celebre passo dello Stelvio. La quarta coordinata, invece, rivela un nuovo elemento destinato a diventare parte integrante del brand: il passo del Brennero. Tutto lascia presagire che "Alfa Romeo Brennero" sarà il nome della nuova B-SUV, pronta a fare il suo ingresso nelle concessionarie a giugno del 2024.

La piccola crossover Alfa Romeo Brennero sarà ideata sulla piattaforma CMP del marchio e quindi condividerà numerosi componenti con la Jeep Avenger e la Fiat 600. Inizialmente si era ipotizzato che la B-SUV potesse portare il nome "Milano", un marchio precedentemente registrato dall'Alfa Romeo presso l'Ufficio Brevetti Europeo; ora sembra che il nome "Milano" sarà riservato a un altro veicolo del Biscione, il SUV di grandi dimensioni (superiore alla Stelvio) annunciato dal CEO dell'azienda e previsto per il 2027.

Brennero arriverà nel corso del prossimo anno e, ereditando elementi da Jeep Avenger e Fiat 600, sarà molto facilmente dotato di propulsori del tutto analoghi. Attesi quindi powertrain mild-hybrid, magari con potenze leggermente superiori, e un sistema completamente elettrico; con buona probabilità, quindi, Alfa Romeo Brennero sarà il primo veicolo 100% elettrico del Biscione. Non ci rimane che attendere per ulteriori dettagli che sicuramente non tarderanno ad arrivare.