FOLLIA AMAZON: questo avviatore di emergenza è da comprare subito!

Se vi serve un avviatore di emergenza per la vostra auto, in grado anche di ricaricare la batteria, vi segnaliamo con piacere che questo modello si trova attualmente in offerta su Amazon. E non si tratta di un'offerta qualunque, poiché il portale ha applicato un doppio sconto. Da un lato, potete beneficiare di uno sconto del 22% mentre, dall'altro, potete applicare un coupon del 25% direttamente dalla pagina del prodotto. Grazie a questa combinazione di sconti, potete acquistare questo prezioso strumento a quasi la metà del prezzo originale.

Avviatore batteria per auto BRPOM, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete soliti mettervi in viaggio, magari senza lasciarsi scoraggiare da un eventuale veicolo vecchiotto, questo innovativo avviatore di emergenza si rivelerà un alleato prezioso nel momento in cui la vostra vettura mostrerà segni di una batteria scarica. Con una potenza di 2000A e una capacità di 21.800 mAh, questo avviatore sarà ideale quindi per chi cerca sicurezza e affidabilità mentre si sposta con l'auto. È capace di avviare motori fino a 8.0L a benzina o fino a 6.5L diesel, oltre a resistere a temperature estreme da -20°C a 60°C. Indipendentemente dal fatto che guidate un veicolo nuovissimo o uno con qualche anno sulle spalle, questo strumento è un must-have per garantire la tranquillità in viaggio.

Come detto nelle fasi iniziali, questo modello non si limita all'avviamento, ma funge anche da stazione di ricarica, con uscite USB QC3.0 e ricarica rapida di tipo C. Una volta caricato al 100%, assicura fino a 40 avviamenti con una sola carica. E se amate l'outdoor, apprezzerete la torcia a LED integrata con modalità SOS, ideale per escursioni notturne o situazioni di emergenza.

Insomma, un prodotto che offre una solida sicurezza in mobilità, rendendo ogni uscita meno preoccupante e più godibile. Nessuna paura di restare a piedi o con il telefono scarico. Il doppio sconto non si presenta sempre, per questo suggeriamo di approfittarne finché siete in tempo.

