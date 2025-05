Se state cercando una soluzione sostenibile, divertente e accessibile per muovervi in città o per godervi il tempo libero all’aria aperta, questa è l’occasione che fa per voi. Amazon propone un’offerta senza precedenti sulla F.lli Schiano E-Voke, una bici elettrica dalle prestazioni eccellenti oggi acquistabile a soli 636 euro invece dei 979 euro di listino. Con un’autonomia che può raggiungere i 90 km, questa e-Bike rappresenta un’opportunità imperdibile per chi vuole vivere la mobilità elettrica senza spendere una fortuna.

Vedi offerta su Amazon

F.lli Schiano E-Voke, chi dovrebbe acquistarla?

La F.lli Schiano E-Voke è l'acquisto ideale per i pendolari urbani e gli amanti delle gite fuoriporta che desiderano spostarsi senza fatica. Con il suo motore da 250W e la pedalata assistita fino a 25 km/h, questa e-bike vi permetterà di affrontare tragitti quotidiani senza arrivare sudati a destinazione, superare salite impegnative senza sforzo e godere di escursioni più lunghe grazie all'autonomia che raggiunge i 90 km. Il telaio in alluminio e la forcella ammortizzata la rendono perfetta per chi cerca comfort su percorsi misti, dalla città ai sentieri leggeri.

Dotata di una batteria al litio da 36V, 11,6Ah (417,6Wh) integrata nel telaio, la Schiano E-Voke permette una ricarica veloce (da 3 a 4 ore) direttamente sulla bici o separatamente. A seconda dell’utilizzo, offre un’autonomia compresa tra 50 e 80 km, che può arrivare fino a 90 km in condizioni ottimali. Questo la rende ideale per tragitti giornalieri, gite fuori porta e persino per l’uso pendolare.

Infine, il display LCD Ananda D13 completa l’esperienza di guida con 5 livelli di assistenza e informazioni sempre visibili: dalla velocità attuale alla distanza percorsa, passando per il livello della batteria, il controllo delle luci e persino i codici di errore. In poche parole, la F.lli Schiano E-Voke è una city e-bike completa, affidabile e ora anche estremamente conveniente. Se desiderate libertà, praticità e tecnologia a un prezzo accessibile, non lasciatevi sfuggire questa offerta.