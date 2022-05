Lo scorso anno, la strabiliante Bugatti Bolide è stata incoronata come Hypercar più bella dell’anno al Festival Automobile International di Parigi. Coloro che non l’han reputata troppo estrema e hanno la possibilità di sborsare l’importante cifra richiesta da Bugatti si sono rapidamente avvicinati alle trattative, rendendo Bolide indisponibile già all’inizio di quest’anno. Bugatti ha colto quindi la splendida cornice di Villa D’Este per mostrare nuovamente Bolide, evento che ha permesso al marchio di ottenere l’ennesimo riconoscimento, ovvero il Design Award per la classe Concept Cars e Prototipi. La precedente premiazione in tale categoria da parte di Bugatti risale al 2019, quando presentò la one-off La Voiture Noire.

L’estrema hypercar ha entusiasmato il pubblico al Concorso d’Eleganza, ma era solo una delle quattro Bugatti in mostra nel fine settimana e quasi tutte hanno ottenuto importanti premiazioni in termini di design. Andrew Pisker, il proprietario di una Bugatti Type 57S Vanvooren Cabriolet, ha vinto il Best of Show all’evento, oltre ai massimi riconoscimenti nella Classe A “The Golden Age of Elegance: The Art Deco Era of Motor Car Design”. Per il primo risultato, gli è stato regalato un cronografo del 1815 unico nel suo genere da A. Lange & Sohne. Inoltre, una Type 59 Sport di proprietà del designer Ralph Lauren che ha gareggiato anche in Classe A ha vinto il Trofeo FIVA per la migliore auto prebellica conservata in maniera spettacolare.

Bugatti è naturalmente soddisfatta dell’esito dell’evento, ma non possiamo fare a meno di chiederci se Bolide sarà riconosciuta tra qualche decennio come un esercizio di stile o come una vera hypercar d’altri tempi. Bolide l’avevamo avvistata già lo scorso anno in occasione di MiMo 2021 e crediamo che anche quest’anno possa mostrarsi nella nuova edizione. Per chi non lo sapesse, Bolide, quasi da tradizione Bugatti, monta il caratteristico motore W16 quad-turbo da 8 litri in grado di erogare 1.824 cavalli e 1.364 Nm di coppia. Lo scatto da 0-100, per Bugatti, è di solo 2,1 secondi e la velocità massima è superiore ai 450 km/h. Il prezzo? Decisamente importante, 4 milioni di euro per ottenere uno dei 40 esemplari che arriveranno sul mercato non prima del 2024.