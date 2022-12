Tra i modi più costosi per disegnare sull’asfalto c’è senza dubbio quello che prevede l’utilizzo di una Bugatti Chiron e un treno – o più, chi lo sa – di gomme che verranno inevitabilmente cotte driftando: è quello che ha deciso di fare il produttore francese di hypercar per raccontare uno dei suoi modelli più estremi, la Bugatti Chiron Pur Sport.

Il video pubblicato su Youtube dal canale ufficiale di Bugatti è quasi pornografico, per gli amanti del genere: la nuova Bugatti Chiron Pur Sport è stata messa alla prova su un’enorme distesa di asfalto senza ostacoli dove ha potuto scaricare a terra tutta la sua potenza – ben 1500 cavalli – ma anche lasciarsi andare a dei drift pazzeschi grazie alle quattro ruote motrici. Il fumo bianco esce copioso dalle gomme della Chiron Pur Sport, fino a quando la ripresa non si allarga e possiamo notare come il drift sia stato disegnato perfettamente per ricalcare la classica forma a C che si ritrova sulla portiera della Chiron – e la transizione inserita nel video è perfettamente chiara in questo senso.

Alla guida della potentissima hypercar c’è Sven Bohnhorst, uno dei più importanti ingegneri e sviluppatori di Bugatti, che ha messo in campo tutta la sua esperienza per creare questo strano e costosissimo disegno di gomma sull’asfalto.

“Il controllo della trazione integrale della Chiron Pur Sport è incredibile. Il pilota può decidere se far scivolare di più il posteriore per cambiare direzione o se stabilizzare l’auto facendo scivolare anche l’anteriore semplicemente regolando l’accelerazione. E’ possibile anche avere tutte e 4 le ruote che driftano contemporaneamente. Questa è un’auto fatta per veri piloti.” ha detto Bohnhorst, intervistato dopo le riprese del video.

Vedere una Bugatti Chiron impegnata in una sessione di drifting intenso come questa non succede tutti i giorni, considerato che per realizzare il video sono state utilizzate delle gomme che Michelin ha sviluppato appositamente per questo modello: si chiamano Pilot Sport Cup 2R e costano circa 750 € ciascuna, una cifra che di certo non spaventa i potenziali acquirenti della Chiron Pur Sport, prodotta in soli 60 esemplari (30 già consegnati) proposti alla cifra di poco più di 5 milioni di dollari.