Dopo anni di dominio praticamente indisturbato su un mercato che aveva ben poca concorrenza, il momento fatidico è finalmente arrivato: nei primi 6 mesi del 2022, non è stata Tesla a produrre e vendere la maggior quantità di auto elettrificate – il marchio statunitense è stato battuto da BYD (Build Your Dream) un marchio cinese che in questi 6 mesi ha venduto 641.350 auto, contro le 564.000 di Tesla.

Non bisogna farsi ingannare però, perché come spesso accade in Cina i sistemi di classificazione sono diversi da quelli del mondo occidentale: nel totale delle 640.000 e più auto vendute da BYD si contano anche modelli plug-in hybrid e auto a cellula di carburante, mentre Tesla produce e vende soltanto auto 100% elettriche.

Questo non sminuisce minimamente il risultato ottenuto da BYD, rispetto ai primi 6 mesi del 2021 ha fatto registrare un +315% sulle vendite, mentre l’aumento di Tesla è stato “solo” del 46%.

Il successo di BYD dimostra ancora una volta l’enorme crescita del mercato delle auto elettriche in Cina; BYD punta a vendere una quantità di auto comprese tra 1.1 e 1.2 milioni entro la fine del 2022, di cui circa la metà saranno auto 100% elettriche.

BYD non dorme sugli allori, anzi, sta lavorando per portare sui mercati occidentali i suoi modelli più interessanti, e tra questi ce n’è uno che potrebbe sorprenderci tutti; BYD e Toyota stanno infatti lavorando alla creazione della prima Corolla 100% elettrica, e senza dubbio sarà un’auto destinata anche al mercato europeo, dove Toyota può vantare una posizione molto solida. E’ raro che Toyota stringa accordi con altri produttori di auto, e se ha scelto BYD significa che il colosso cinese è stato in grado di assicurare l’altissimo livello di qualità preteso dal produttore giapponese. Inoltre, BYD ha stretto un accordo con Shell che supporterà la compagnia cinese nell’installazione di tante nuove colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

Insomma, c’è tanta carne al fuoco per il marchio cinese che sta lavorando al massimo per diventare il produttore di auto elettriche più importante al mondo.