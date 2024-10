BYD e Black Myth: Wukong uniscono le forze

BYD, il principale produttore mondiale di veicoli a nuova energia, ha annunciato il 20 ottobre una partnership strategica globale con Black Myth: Wukong (disponibile qui), diventando l'automotive brand partner esclusivo del popolare videogioco cinese. La collaborazione unisce due realtà di successo nei rispettivi settori, entrambe nate in Cina e affermatesi a livello internazionale.

Questa alleanza rappresenta un importante connubio tra l'industria automobilistica e quella videoludica cinesi, entrambe in forte espansione. Black Myth: Wukong, considerato il primo titolo AAA cinese, ha registrato vendite record superando il milione di copie nella prima ora dal lancio e raggiungendo i 10 milioni in soli tre giorni. BYD, dal canto suo, è leader mondiale nella produzione di veicoli elettrici, con una presenza in oltre 95 paesi.

Innovazione tecnologica e successo globale

Sia BYD che Black Myth: Wukong si sono distinte per il loro impegno nell'innovazione tecnologica. Il videogioco, frutto di oltre sei anni di sviluppo, utilizza il motore grafico Unreal Engine 5 raggiungendo standard elevati in termini di grafica e giocabilità. BYD, invece, ha investito massicciamente in ricerca e sviluppo, stanziando 20,2 miliardi di RMB solo nel primo semestre del 2024, con un aumento del 42% rispetto all'anno precedente.

L'innovazione tecnologica è il DNA di BYD.

Questi investimenti hanno permesso a BYD di sviluppare tecnologie all'avanguardia come la Blade Battery, la piattaforma e-Platform 3.0 e il sistema di controllo del telaio Disus, consolidando la sua posizione di leader nel settore dei veicoli elettrici.

Promozione della cultura cinese

Un aspetto interessante della partnership riguarda la valorizzazione del patrimonio culturale cinese. Black Myth: Wukong, ispirato al classico "Viaggio in Occidente", ha contribuito a diffondere elementi della mitologia cinese a livello globale. Il gioco ha anche stimolato l'interesse turistico, avendo riprodotto fedelmente oltre 100 luoghi storici cinesi.

BYD, da parte sua, si distingue per l'utilizzo di nomi di dinastie cinesi per i suoi modelli e per iniziative come il BYD National Treasure Protection Program. Nell'ambito della collaborazione con Game Science, BYD si impegnerà nella digitalizzazione di monumenti storici per futuri interventi di restauro, partendo dalla provincia dello Shanxi nel 2024.

Questa partnership strategica non solo rafforza la posizione di BYD e Black Myth: Wukong nei rispettivi mercati, ma promuove anche la cultura e l'innovazione cinese su scala globale, dimostrando come settori apparentemente distanti possano collaborare per obiettivi comuni di sviluppo tecnologico e culturale.