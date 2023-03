In più di un’occasione vi abbiamo parlato di Canoo, un progetto americano che punta a dare vita a una linea di veicoli elettrici dall’aspetto e dalle caratteristiche assolutamente uniche: nel video che vi riportiamo oggi possiamo ammirare nel dettaglio la prima declinazione di questa nuova piattaforma, realizzata con una carrozzeria da monovolume sufficientemente ampia da ospitare 7 passeggeri a bordo – alla guida della Canoo abbiamo Gary Gumushian di Canoo, mentre intervistato da Andre Smirnov del canale Youtube The Fast Lane EV.

Questo interessante veicolo progettato e realizzato da Canoo offre delle caratteristiche assolutamente uniche, a partire dalla gran quantità di superfici in vetro che offre: e non stiamo parlando solo di ampi finestrini o di un tetto panoramico, Canoo si è concentrata nella progettazione di un parabrezza in grado di massimizzare gli angoli di visuale e ridurre al minimo gli impedimenti alla vista, tanto da integrare un pannello frontale in vetro che l’azienda chiama Street View Glass che consente a chi è seduto davanti di vedere l’asfalto pochi cm davanti all’auto, cosa che normalmente non avviene.

Oltre a questo interessante dettaglio, il parabrezza della Canoo è diviso in varie sezioni delimitate dai montanti della carrozzeria, ma il resto è completamente trasparente così da potersi guardare intorno praticamente a 360°. L’allestimento interno è di tipo minimalista, con uno sterzo che non necessita di un piantone grazie alla tecnologia by wire così da ridurre anche gli ingombri interni e lasciare tanto spazio per le gambe a chi è seduto davanti.

Come anticipato, Canoo punta a declinare questa piattaforma in varie forme, a partire dal modello mostrato in questo video; seguirà una versione simile dedicata all’ambito commerciale (in questo senso Canoo ha già riscontrato un grande successo, con oltre 17.000 ordini da parte di aziende di trasporti e logistica), una versione pick-up e una versione berlina a 5 posti.

Per il momento però, Canoo si concentrerà su questo modello che, a meno di ulteriori difficoltà, dovrebbe entrare in produzione entro la fine dell’anno.