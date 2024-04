La nuova collezione targata Segura mescola tradizione e sostenibilità

La rinomata casa motociclistica francese, Segura, ha presentato con entusiasmo la sua nuova collezione di abbigliamento moto per la primavera/estate 2024, mescolando tradizione motociclistica e innovazione sostenibile.

Questa nuova gamma di prodotti si propone di combinare l'autentico spirito motociclistico con le moderne esigenze del mondo contemporaneo, offrendo protezione, stile e sostenibilità.

La collezione Primavera/Estate 2024 si compone di quattro linee di abbigliamento distintive, ognuna pensata per soddisfare uno stile di vita e dei valori specifici.

Dall'ESCAPE per gli amanti dell'avventura on the road, al REBEL per gli spiriti ribelli, fino al LEGEND, un omaggio al retaggio motociclistico, e infine al CITIZEN, perfetto per la vita quotidiana in città.

Ciò che rende unica questa collezione è l'impegno verso l'innovazione e la sostenibilità. Segura ha introdotto materiali all'avanguardia come l'imbottitura PrimaLoft, il denim HYSCOR e il tessuto Fibretech 600D riciclato, tutti progettati per migliorare l'esperienza di guida mantenendo un occhio di riguardo verso l'ambiente.

Tra i capi iconici della collezione, spiccano la Hunky Jacket, la Tampico Jacket, la giacca da uomo Richter, la giacca PHIL della linea Rebel e la Lady Bogart della linea Citizen. Ognuno di questi capi offre un mix perfetto di stile, comfort e protezione, con particolare attenzione alla sostenibilità attraverso l'uso di materiali riciclati e processi di produzione eco-friendly.

La Hunky Jacket, ad esempio, è realizzata in Denim Hyper Stretch Cordura, mentre la Tampico Jacket è concepita per un motociclista dal look classico, offrendo un tessuto serica di alta qualità e una membrana BWTECH Super per garantire impermeabilità e traspirabilità.

La giacca Richter si distingue per l'uso di fibre di poliestere riciclate e la tecnologia Fibretech 600D, mentre la giacca PHIL offre un design distintivo in pelle di bufalo "Nauru" e protezioni CE rimovibili su gomiti e spalle.

Infine, la Lady Bogart e la Lady Prisca della linea Citizen sono pensate per le donne motocicliste che desiderano uno stile senza tempo e una protezione affidabile, utilizzando pelle di vacchetta Ringo e Denim Hyper Stretch Cordura rispettivamente.

Inoltre, ognuno di questi capi è certificato secondo gli standard di sicurezza più elevati, garantendo protezione ottimale senza compromessi sulla moda e il comfort.

Con la sua collezione Primavera/Estate 2024, Segura si conferma come un leader nel settore dell'abbigliamento moto, combinando tradizione, innovazione e sostenibilità per offrire ai motociclisti una scelta consapevole e sofisticata.