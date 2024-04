Bering rinnova l'abbigliamento da moto, maggiore sicurezza e stile

La celebre azienda di abbigliamento protettivo per motociclisti, Bering, annuncia con grande entusiasmo il lancio della sua collezione primavera/estate 2024, offrendo una gamma innovativa di prodotti che uniscono sicurezza, stile e sostenibilità.

Con una storia ultra trentennale nel settore, Bering è famosa per la sua dedizione all'innovazione e alla sicurezza. La nuova collezione rappresenta un cambiamento significativo nell'immagine del marchio, con un nuovo logo che esprime solidità e modernità, corredato da un un simbolo riflettente che migliora la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione, aumentando la sicurezza dei motociclisti.

La gamma di prodotti è suddivisa in quattro linee distintive, ognuna progettata per soddisfare le esigenze e lo stile di vita specifico dei motociclisti contemporanei: Touring, Adventure, Roadster e Urban Mobility. Ogni segmento offre una combinazione di comfort, resistenza e stile, ideale per affrontare qualsiasi situazione su strada.

Bering ha integrato tecnologie all'avanguardia nei suoi capi, tra cui i codici QR per accedere a informazioni dettagliate sui prodotti e tecnologie come COHAESIVE e FIDLOCK, che migliorano la funzionalità e l'esperienza d'uso.

Inoltre, la collezione è conforme alla norma EN 17353 per garantire la massima visibilità in condizioni di rischio moderato, utilizzando materiali fluorescenti e retro-riflettenti.

Bering dimostra anche il suo impegno per la sostenibilità con l'utilizzo di materiali innovativi come PrimaLoft, Light Softshell, HYSCOR - Denim Hyper Stretch Cordura, FIBRETECH 600D Riciclato e MESH Riciclato.

Tra i capi iconici della collezione PE2024, spiccano la Kerby e la Lady Kerby Jacket, che offrono un connubio di stile, comfort e tecnologia, con protezioni CE rimovibili e materiali riciclati. I pantaloni Kerby e Lady Kerby, anch'essi della linea Roadster, offrono traspirabilità e flessibilità, combinando materiali resistenti con inserti in mesh.

La linea Profil e Lady Profil Jacket è stata progettata per i motociclisti urbani che cercano uno stile contemporaneo senza compromettere la sicurezza, con protezioni CE rimovibili e materiali riciclati.

Infine, la linea Trust offre una gamma di jeans moto che uniscono stile, sicurezza e comfort, disponibili in diverse vestibilità e dotati di protezioni CE rimovibili.

In conclusione, la collezione primavera/estate 2024 di Bering dimostra che è possibile combinare alta tecnologia, sicurezza e responsabilità ambientale in prodotti che ogni motociclista sarà orgoglioso di indossare.