CarlinKit 3.0 mai così conveniente! DOPPIO SCONTO di Natale

Android Auto e Apple CarPlay sono, senza dubbio, le tecnologie più apprezzate nel campo dell'automotive, ma non sempre la connessione tra auto e smartphone è comoda. Per tale motivo sono è nato il CarlinKit, un dispositivo estremamente utile per rendere tale connessione wireless e che oggi potrà essere vostro nella versione 3.0 a soli 56,60€ invece di 143,99€ grazie a un imperdibile doppio sconto di Amazon!

CarlinKit 3.0, chi dovrebbe acquistarlo?

CarlinKit è indubbiamente uno dei dispositivi più apprezzati sul mercato per semplificare la connessione tra lo smartphone e l'automobile. Fondamentalmente, agisce come un "ponte Bluetooth" tra il vostro dispositivo e l'infotainment dell'auto, giacché collegandolo alla porta USB dell'auto è possibile bypassare la connessione diretta richiesta per funzioni come la navigazione, eliminando un passaggio spesso considerato scomodo e complicato.

In tal senso, è perfetto per tutti coloro il cui veicolo non dispone di tutte le funzionalità wireless di Android Auto ed Apple CarPlay: il CarlinKit risolverà i problemi di connessione e posizionamento dello smartphone in auto, consentendovi di utilizzare tutte le funzioni di cui avrete bisogno, tra cui l'utilissimo Google Maps, solitamente inutilizzabili se auto e smartphone non sono connessi via cavo.

Insomma, parliamo di un dispositivo davvero utilissimo, per cui, a prescindere che sia per voi o, perché no, che decidiate di regalarlo a Natale a un vostro caro, non possiamo che consigliarvelo, soprattutto a un prezzo così conveniente. A tal proposito, vi ricordiamo che dovrete spuntare la casella "Applica coupon 15%" prima di inserire il prodotto nel carrello per godere del doppio sconto.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprire tutte le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad aggiungerlo al carrello il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

N.B.: Vi ricordiamo di spuntare la casella "Applica coupon 15%" prima di inserire il prodotto nel carrello.

