Il panorama dell'infotainment automobilistico si prepara a una svolta nel corso del 2026, con l'attesa espansione di CarPlay Ultra oltre i confini esclusivi di Aston Martin. La versione evoluta del sistema di Apple sta infatti per approdare su modelli destinati a un pubblico decisamente più ampio: si tratta di un passo cruciale per la strategia di Apple nel settore automotive, dove l'integrazione profonda con l'elettronica di bordo rappresenta la nuova frontiera rispetto al semplice mirroring dello schermo dello smartphone.

Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter Power On, CarPlay Ultra debutterà su almeno un importante nuovo modello Hyundai/Kia nella seconda metà del 2026. L'indiscrezione trova conferme in precedenti speculazioni della rivista Top Gear, che aveva indicato la Hyundai IONIQ 3, veicolo elettrico il cui debutto ufficiale è previsto ad aprile, come primo candidato del gruppo coreano a ricevere la piattaforma avanzata di Cupertino.

CarPlay Ultra si distingue radicalmente dalla versione standard per l'integrazione a livello di sistema con l'elettronica del veicolo. Non si limita più a replicare l'interfaccia dell'iPhone sul display centrale, ma prende il controllo dell'intera esperienza utente dell'auto, gestendo strumentazione digitale, controlli del climatizzatore, regolazioni dei sedili e altre funzioni native del veicolo. Il design ripensato promette continuità visiva tra tutti i display presenti nell'abitacolo, un approccio che richiede collaborazione diretta con i costruttori durante la fase di progettazione dei veicoli.

L'esclusività iniziale con Aston Martin ha rappresentato probabilmente una fase di rodaggio controllata, considerando i volumi di produzione limitati del marchio di lusso. L'arrivo su un produttore di massa come il gruppo Hyundai-Kia, quinto costruttore automobilistico mondiale per volumi, segna invece l'inizio di una potenziale diffusione capillare della tecnologia. Resta da vedere quali modelli specifici riceveranno il supporto e se l'implementazione sarà limitata a determinate configurazioni o mercati geografici.

Sul fronte Tesla, il rapporto di Bloomberg fornisce aggiornamenti importanti sui piani di integrazione di CarPlay standard annunciati a novembre. L'implementazione prevista da Elon Musk e dal suo team di ingegneri non contempla CarPlay Ultra, ma si limiterà alla versione tradizionale della piattaforma. La scelta architetturale di Tesla risulta particolarmente interessante: CarPlay apparirà come finestra separata all'interno dell'interfaccia proprietaria del veicolo, mantenendo la coesistenza tra i due sistemi anziché cedere il controllo completo dei display ad Apple.

Questo approccio ibrido riflette la filosofia di Tesla di mantenere il controllo sull'esperienza software, considerata dal produttore californiano un elemento distintivo quanto l'hardware stesso. Il supporto sarà comunque wireless, eliminando la necessità di cavi Lightning o USB-C per gli utenti iPhone. Gurman precisa che il progetto è "ancora in lavorazione" e che ulteriori dettagli sono attesi "a breve", lasciando aperte le tempistiche precise di rilascio.

L'adozione frammentata di CarPlay Ultra da parte dei costruttori automobilistici evidenzia le resistenze dell'industria a cedere il controllo di componenti software sempre più critici per la differenziazione dei prodotti. Mentre marchi come Aston Martin e apparentemente Hyundai abbracciano l'integrazione totale, altri come General Motors hanno annunciato l'intenzione di abbandonare completamente CarPlay in favore di sistemi proprietari basati su Android Automotive. La battaglia per il sistema operativo delle automobili è appena iniziata, con implicazioni che vanno ben oltre l'infotainment per toccare aggiornamenti over-the-air, servizi in abbonamento e raccolta dati degli utenti.