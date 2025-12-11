Se possedete una moto BMW e cercate un sistema di navigazione all'avanguardia, il CARPURIDE W502BS Pro è la soluzione ideale. Questo display da 5 pollici impermeabile offre CarPlay e Android Auto wireless, controllo nativo Wonder Wheel e doppio Bluetooth per condividere musica con il passeggero. Su Amazon trovate questo dispositivo a 239,99€ grazie a un coupon da 30€, completo di funzioni avanzate come TPMS, sensore di luce automatico e design plug-and-play per un'installazione semplice e immediata.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di €30 durante il checkout

Prodotto in caricamento

CARPURIDE W502BS Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il CARPURIDE W502BS Pro è la soluzione ideale per i motociclisti BMW che desiderano modernizzare la propria esperienza di guida senza rinunciare alla compatibilità con i sistemi nativi della casa bavarese. Questo dispositivo è particolarmente consigliato a chi possiede modelli recenti come R1250GS o R1250RT dotati di connettore a 4 pin e sistema TPMS preinstallato, e cerca un'integrazione perfetta con CarPlay e Android Auto. Grazie al controllo tramite Wonder Wheel nativo BMW, vi permette di accedere a dati essenziali come livelli di carburante, RPM e pressione pneumatici senza distogliere l'attenzione dalla strada. L'installazione plug-and-play elimina la necessità di cablaggio complesso, rendendolo perfetto anche per chi non ha particolare dimestichezza con modifiche tecniche.

Se amate i viaggi in coppia o le lunghe percorrenze, apprezzerete enormemente la funzione di condivisione musica e interfono tramite doppio Bluetooth, che consente a pilota e passeggero di comunicare e ascoltare musica simultaneamente attraverso i propri caschi. Il sensore di luce automatico e lo schermo da 5 pollici con 1000 nit di luminosità garantiscono visibilità ottimale in qualsiasi condizione, dalla pioggia battente al sole intenso grazie alla certificazione IP67. Con compasso e barometro integrati, questo sistema soddisfa le esigenze di chi pratica turismo motociclistico in montagna o in ambienti impervi, dove conoscere altitudine e direzione può fare la differenza tra un'avventura memorabile e un'esperienza problematica.

Il CARPURIDE W502BS Pro è un display da 5 pollici impermeabile IP67 progettato specificamente per moto BMW con connettore a 4 pin. Offre CarPlay e Android Auto wireless, doppio Bluetooth per connettere simultaneamente due caschi, e integrazione nativa con il Wonder Wheel BMW per monitorare TPMS, livelli carburante, RPM e chilometraggio in tempo reale. Include sensore di luce automatico, compasso, barometro e schermo touchscreen HD da 1000 nit per una visibilità perfetta in ogni condizione.

Vedi offerta su Amazon