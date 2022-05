L’avvento della mobilità elettrica ci sta insegnando a pensare alle automobili, e in generale ai mezzi di trasporto, in modo diverso rispetto a quanto fatto nell’ultimo secolo e oggi c’è chi sogna di dare vita a un’auto in grado di muoversi e ricaricarsi semplicemente con l’energia solare: non siamo ancora arrivati a quel punto, la tecnologia non è ancora a quel livello, ma c’è chi pensa a soluzioni interessanti per dimostrare le capacità pratiche dei veicoli elettrici, come l’Università di Newcastle in Australia, che ha deciso di dare vita al progetto “Charge Around Australia”.

A bordo di una Tesla Model 3, il team di Charge Around Australia percorrerà tutto il perimetro dell’immensa isola – ben 15,095 chilometri – viaggiando soltanto con energia elettrica ricaricata tramite pannelli solari. I pannelli, che ovviamente non si trovano direttamente installati sull’auto come abbiamo visto in altri casi, sono molto particolari ed essendo flessibili possono essere ripiegati e riposti nel bagagliaio dell’auto, per poi spiegarli e metterli al sole quando c’è bisogno di ricaricare l’auto.

Si tratta di una soluzione sicuramente affascinante e anche relativamente economica, infatti il pannello costa appena 10 dollari al metro quadro e in questo caso è lungo quasi 20 metri.

La Tesla Model 3 di Charge Around Australia farà un tour del paese, visitando le scuole per sensibilizzare i giovani sul tema dell’ecologia e dei problemi ambientali, e secondo i calcoli di chi sta preparando il progetto – al via il prossimo mese di settembre, all’inizio della stagione calda in Australia – ci dovrebbero volere circa 84 giorni.

Oggi la tecnologia a pannelli solari non è ancora sufficientemente avanzata per garantire tempi di ricarica utili per le auto elettriche, ma l’idea di Charge Around Australia è comunque molto affascinante e interessante – l’idea di essere energicamente indipendenti da tutto e tutti, fatta eccezione del sole, apre le porte a viaggi magnifici in posti lontanissimi dalla civiltà.