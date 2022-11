Un nuovo SUV cinese approderà in Italia nel 2023, e si tratta del Chery Omoda 5. Il marchio Chery non è che l’ultimo di una lunga lista di produttori cinesi di auto elettriche, che da qualche tempo hanno debuttato sul mercato italiano. Prima di lei è stato il turno di MG (storico marchio inglese acquistato nel 2007 da Saic motor), di Aiways ma anche di EVO, marchio del gruppo italiano DR Automobiles. Ed è con quest’ultimo marchio che Chery si era già presentata in Italia, visto la nota partnership tra i due marchi.





Nel 2023 però, la casa automobilistica con sede nella città di Wuhu, debutterà con un proprio veicolo sul nostro mercato. L’Italia sarà quindi uno tra i primi paesi europei a vedere l’arrivo del SUV Omoda 5, di cui sono stati divulgati alcuni dati tecnici proprio nei giorni scorsi.

L’Omoda 5 sarà lungo 4,4 metri, largo 1,83 metr e alto 1,59 metri. Si farà riconoscere grazie alla linee sportive e all’imponente griglia frontale. Sotto al cofano si troverà il motore sincrono a magneti permanenti da 150 kW (204 CV) e sarà alimentato da una batteria da 64 kWh che consente un’autonomia fino a 450 km. A questo powertrain serviranno 7,8 secondi per passare da 0 a 100km/h.

L’interno dell’abitacolo semplice e lineare. Sulla plancia sono presenti due monitor, di cui uno dedicato alla strumentazione e un secondo, touch screen, per il sistema di infotainment. È disponibile inoltre un assistente vocale dotato della tecnologia Cerence ASR, che tramite comandi vocali è in grado di gestire vari servizi come la radio, il lettore multimediale o il climatizzatore. Quest’ultimo è raggiungibile anche da remoto, in modo da poter trovare la temperatura dell’abitacolo più adatta alle proprie esigenze.

Non mancano neppure importanti dotazioni in fatto di sistemi di assistenza alla guida. Sull’Omoda 5 ne sono presenti ben sedici, tra cui il monitoraggio degli angoli ciechi, la frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, il segnalatore di pericolo in retromarcia,, il mantenimento attivo della carreggiata e il cruise control adattivo. L’auto è coperta da una garanzia di 5 anni o 150.000km.