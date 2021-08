Chevrolet Corvette Z06, appuntamento a ottobre

Chevrolet ha ufficializzato l’arrivo (non tanto) imminente della Corvette Z06 con un trailer in stile cinematografico che unisce varie sequenze dalle prove dei prototipi e qualche slogan. La parte più interessante del filmato, che trovate in fondo a questo articolo, non è tanto nelle immagini ma nell’audio. L’auto si annuncia a dir poco assordante (alzate il volume!) e celebra una delle caratteristiche più amate dei motori termici: il suono.

Fotografata recentemente al Nurburgring e a Le Mans, come conferma lo stesso filmato, la nuova versione Z06 dell’ultima serie C8 si annuncia come un’auto da corsa omologata per la strada. Dal modello C8R, visto in gara, arriva buona parte delle soluzioni tecniche e aerodinamiche applicate alla vettura. Rispetto all’attuale Corvette “base” ci saranno nuovi alettoni, gomme maggiorate, freni più potenti, una trasmissione più performante e altro ancora.

Sul lato della meccanica e delle prestazioni, è atteso un motore V8 aspirato da 5,5 litri con limitatore a ben 9.000 giri per quasi 620 cavalli di potenza massima. La trasmissione sarà a otto rapporti e doppia frizione, mentre sono previsti aggiornamenti anche allo scarico. Ma gran parte delle aggiunte saranno dedicate all’aerodinamica e all’aderenza, visto che i test si sono concentrati sulla performance in pista (contro i più blasonati rivali europei).

A tale proposito, è strano che un’auto diretta principalmente agli Stati Uniti venga collaudata e perfezionata nel vecchio continente. Ma è una scelta legata alla concorrenza di questo settore specifico visto che le supercar europee, iniziando da Lamborghini, dominano da sempre il mercato USA. E la Corvette Z06 avrà in più il solito vantaggio del prezzo più basso: circa 85.000 Dollari stando alle ultime notizie in arrivo dagli Stati Uniti. Non a caso, già l’attuale modello è uno dei maggiori successi degli ultimi mesi per General Motors.

Intanto, va precisato che la data di fine ottobre annunciata nel video è solo per le presentazioni ufficiali visto che sono già annunciati dei ritardi nel lancio. Per l’ormai nota crisi dei chip che sta colpendo tutti i costruttori, è probabile che la nuova Corvette Z06 non sia disponibile prima del tardo 2022. Negli Stati Uniti, è annunciata addirittura come un modello per l’anno 2023 quindi dalle presentazioni all’arrivo nei saloni passerà molto tempo.