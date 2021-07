Cina, inaugurato il treno a levitazione magnetica più veloce al mondo

Un treno a levitazione magnetica in grado di raggiungere i 600 chilometri orari e completare la tratta tra Pechino e Shanghai in 2 ore e mezza. Parliamo del nuovo treno (Maglev) presentato in Cina nei giorni scorsi ed inaugurato dalla China Railway Rolling Stock Corporation.

Come accennato, il veicolo è in grado di raggiungere i 600 chilometri orari andando dunque dimezzare i tempi di percorrenza delle attuali linee ad alta velocità presenti sul territorio cinese. Non a caso, il nuovo maglev conferma l’obiettivo della Cina di diventare una potenza scientifica e tecnologica con il conseguente sviluppo di nuovi veicoli ad alta efficienza.

Secondo quanto diffuso, il nuovo treno presentato nei giorni scorsi a Qingdao dimostra il 30% in più di efficienza rispetto ai treni attualmente in servizio in Cina. Come dichiarato dalla stessa China Railway Rolling Stock Corporation riduce infatti la distanza di frenata da circa 16 a 10 chilometri. Non mancano inoltre un nuovo sistema anti vibrazioni, un nuovo sistema elettrico e ganci di trazione, trattandosi del veicolo terrestre più veloce al mondo.

Non dimentichiamo che alla velocità di 600 chilometri orari sarebbe in grado in sole due ore e mezza di percorrere la tratta Pechino-Shanghai, tratta di circa mille chilometri ad oggi completata in tre ore di volo o con cinque ore e mezza con un treno ad alta velocità. Si tratta dunque di un importante passo avanti nell’ampio progetto cinese che punta alla realizzazione di una fitta rete ferroviaria ad altissima velocità. Il nuovo treno maglev cinese sarà configurabile con un minimo di 2 ed un massimo di 10 vagoni, ognuno dei quali potrà ospitare fino a 100 persone.

Attualmente però non esiste una data per il primo viaggio commerciale, ma vedremo sicuramente i primi maglev da 600 km/h sulla linea Guangzhou – Shenzhen – Hong Kong e successivamente nella tratta Shanghai – Hangzhou.