Colonnine da 500 kW e pagamento con carta di credito, siamo sempre più vicini

Delta, un colosso nel settore della gestione energica e pioniere nelle soluzioni eco-sostenibili avanzate, ha recentemente lanciato sul mercato l'innovativo UFC 500. Si tratta di un caricabatterie DC ultrarapido da 500kW per veicoli elettrici, che promette di ridefinire i parametri di ricarica grazie alla sua notevole efficienza e al ridotto impatto dimensionale.

Il caricabatterie è progettato pensando agli operatori di stazioni di ricarica e ai produttori di veicoli elettrici pesanti, come autobus e camion, che necessitano di soluzioni di ricarica ad alta capacità. La caratteristica saliente dell'UFC 500 è la capacità di ricaricare le batterie di questi veicoli a 460 kW in soltanto due ore, consentendo così agli autoveicoli una giornata intera di operatività.

Una delle caratteristiche più innovative dell'UFC 500 è l'uso della tecnologia dei semiconduttori SiC (silicio e carbonio), che eleva notevolmente l'. Questa scelta tecnologica, unita a un design interno brevettato, conferisce al modulo di alimentazione dell'UFC 500 una compatezza e una leggerezza senza precedenti. Grazie a questi accorgimenti, il dispositivo riesce a offrire prestazioni di alto livello occupando meno spazio e garantendo una maggiore facilità di gestione.

Delta non ha trascurato nessun dettaglio nell'ideazione dell'UFC 500, focalizzandosi anche sulla comodità d'uso e sulla resistenza. L'integrazione di un sistema di pagamento con carta di credito rende inoltre il processo di ricarica seamless sia per gli operatori sia per l'utente finale. La robustezza del design, conforme agli standard IP55 e IK10, assicura una durata superiore del dispositivo e la massima affidabilità in qualsiasi condizione atmosferica.

Il punto di forza dell'UFC 500 non è solo la sua tecnologia avanzata, ma anche la compatibilità con soluzioni di energia rinnovabile e di accumulo energetico, permettendo così una transizione verso una mobilità sempre più sostenibile.