Colpo di scena: Brembo acquista Ohlins, svolta nell'industria automotive

Brembo, il gruppo bergamasco leader nei sistemi frenanti, ha acquisito il 100% di Öhlins Racing, azienda svedese specializzata in sospensioni premium per auto e moto, per 405 milioni di dollari. L'operazione, annunciata l'11 ottobre 2024, rappresenta la più grande acquisizione nella storia di Brembo e mira a rafforzare la sua posizione nel mercato delle soluzioni integrate per il settore automotive.

Questa mossa strategica permetterà a Brembo di espandere la propria offerta nel campo delle tecnologie avanzate per la mobilità del futuro. Öhlins, fondata nel 1976 e con sede in Svezia, è un marchio di prestigio nel mondo del motorsport, con una forte presenza in campionati come MotoGP, Formula 1, Superbike e NASCAR.

Si tratta delle più grande acquisizione mai operata da Brembo

Matteo Tiraboschi, Presidente Esecutivo di Brembo, ha commentato: "Öhlins è il partner ideale per Brembo. Con il suo brand riconosciuto a livello globale e un business solido sia su pista che su strada, questa operazione ci permette di fare un ulteriore passo avanti nella nostra strategia, ampliando la nostra offerta con soluzioni sempre più intelligenti e integrate per il mercato automotive."

L'acquisizione si inserisce nel percorso di crescita e diversificazione intrapreso da Brembo negli ultimi anni. Nel 2021, l'azienda aveva già acquisito SBS Friction in Danimarca e J.Juan in Spagna, espandendo la sua gamma di soluzioni per i sistemi frenanti dedicati alle due ruote.

Impatto finanziario e prospettive future

Öhlins prevede di chiudere il 2024 con un fatturato di circa 144 milioni di dollari e un margine EBITDA rettificato tra il 21% e il 22%. Brembo, che nel 2023 ha registrato un fatturato di 3,8 miliardi di euro, rafforza così la sua posizione nel settore delle sospensioni meccatroniche di alta gamma.

L'integrazione di Öhlins permetterà a Brembo di consolidare la propria leadership nel segmento delle soluzioni per la mobilità del futuro, con un focus sulle tecnologie avanzate e sull'innovazione. L'azienda svedese continuerà a operare nei settori del primo equipaggiamento, del motorsport e dell'aftermarket, beneficiando delle sinergie con il portafoglio tecnologico di Brembo.

L'acquisizione è ancora soggetta all'approvazione delle autorità antitrust, con il perfezionamento atteso per l'inizio del 2025. Parallelamente, Brembo continua a investire in progetti strategici nel settore automotive globale, come l'apertura di un nuovo sito produttivo in Thailandia dedicato ai sistemi frenanti per moto.