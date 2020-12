Come è fatto: l’autobus Volvo 7900 Electric si mostra in un video

Volvo Buses, come si può intuire dal nome, è la divisione di Volvo che si occupa della produzione di autobus; nata a Gothenburg, è diventata una divisione indipendente da Volvo nel 1968 ed è oggi il maggior produttore di autobus al mondo, in grado di offrire un’intera gamma di mezzi adatti a tutte le esigenze.

All’interno di questa ricca offerta troviamo anche un modello di autobus elettrico, il Volvo 7900 Electric, declinato in due configurazioni: abbiamo un modello standard da 12 metri di lunghezza, e un modello allungato da 18 metri con snodo intermedio che prende il nome di Volvo 7900 Electric Articulated. Entrambi i modelli sono prodotti nella sede di Wroclaw, in Polonia, che ha da poco pubblicato un video in cui mostra il processo di produzione di questi autobus, che dura circa tre settimane per ogni singolo esemplare. In questa sede Volvo produce mezzi ibridi già dal 2008, pertanto può vantare una lunga esperienza nell’ambito dell’elettrificazione.

Il telaio del bus Volvo 7900 arriva dalla Svezia, mentre tutto il resto è assemblato nella sede polacca, compreso il powertrain, composto da 2 motori da 200 kW con una trasmissione a 2 rapporti, e il pacco batterie che può arrivare a un massimo di 396 kWh.

“Durante le 3 settimane che sono necessarie a produrre un bus Volvo 7900 Electric Articulated, il bus visita 21 stazioni di lavoro differenti, ognuna delle quali gestita da operatori altamente specializzati.”

“L’impianto produttivo di Volvo Buses a Wroclaw ha aperto nel 1996 ed è diventato un centro industriale a livello europeo per quanto riguarda questo settore. L’area di produzione occupa 60,000 metri quadrati e la fabbrica produce autobus per il trasporto pubblico cittadino, autobus per trasporti tra città, e mezzi per lunghe percorrenze.”

L’impegno di Volvo nella produzione di autobus elettrici aiuta la lenta transizione a cui stiamo assistendo nelle nostre città, per rendere il trasporto pubblico cittadino meno impattante nei confronti dell’ambiente.