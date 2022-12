La neve è ormai arrivata nelle località di montagna e liberare la propria auto per riuscire ad uscire da un parcheggio, pubblico o privato, non è sempre facile. Non è possibile farlo a mani nude, a meno che la coltre nevosa sia fresca, e può richiedere diverso sforzo; come fare? Semplice, acquistando una pala da neve pieghevole per auto. Sul mercato ci sono diversi modelli di tutti i generi, ma in questo momento su Amazon è in sconto il modello di Bessline ad un prezzo di poco superiore ai 21 euro (con il 10% di sconto).

Realizzata in una lega di alluminio e con un peso contenuto di circa 600 grammi, la pala è regolabile da una misura standard di 21,3 pollici fino ad una massima di 43 (lunghezza che potrebbe tornare utile in caso di carichi elevati o punti difficili da raggiungere). La struttura componibile permette di riporla facilmente in qualsiasi vettura, dal baule fino al vano dedicato al triangolo o perché no ai cavi di ricarica della batteria.

La pala arriverà a casa vostra in una pratica custodia lavabile di colore nero, fondamentale per riporre tutti i componenti in unico posto ed evitare che si possa sporcare la moquette della vostra auto. In aggiunta il produttore include un piccolo raschietto da parabrezza, fondamentale per chi, oltre a liberare la propria auto da eventuali ostacoli, necessita di sbrinare i vetri senza rischiare di rovinarli con strumenti rudimentali.

Naturalmente la pala da neve può essere utilizzata in qualsiasi ambito e non solo per liberare la vostra auto; se avete vialetti, scalinate o piccole rampe, sicuramente vi potrebbe tornare utile. Viste le dimensioni, può essere un ottimo accessorio da avere in macchina in caso di emergenze!