Guidare con lo smartphone, arrivano pene più severe ma ancora non basta

Il panorama delle sanzioni per l'uso dello smartphone alla guida si prepara a un cambiamento significativo, con l'approvazione imminente della sospensione breve della patente per coloro che vengono sorpresi con il telefono in mano mentre hanno un punteggio di punti patente che va da uno a 19. Questa nuova misura, votata dalla commissione Trasporti dopo un lungo esame che ha visto la discussione di 770 emendamenti al disegno di legge di riforma del Codice della strada, entrerà in vigore una volta ottenuto il via libera definitivo del Parlamento.

Attualmente, è vietato utilizzare lo smartphone mentre si guida, con l'unica eccezione consentita per l'uso di vivavoce o auricolari a patto che non richiedano l'uso delle mani e che l'automobilista abbia adeguata capacità uditive su entrambe le orecchie. Chi viene sorpreso a trasgredire questa normativa è soggetto a una multa di 165 euro e alla decurtazione di cinque punti dalla patente. In caso di recidiva, è prevista anche la sospensione della patente da uno a tre mesi, con la possibilità di sospendere la licenza solo con l'approvazione del prefetto (articolo 173 del Codice della strada).

Con la nuova legge, l'utilizzo dello smartphone al volante sarà punito in modo diverso: una multa di 165 euro, la decurtazione di cinque punti dalla patente e la possibilità di una sospensione breve immediata della licenza. Questa sospensione sarà di una settimana per coloro che hanno un punteggio patente compreso tra 10 e 19 punti, e di 15 giorni per chi ne ha da uno a 9. Non ci sarà sospensione per chi ha 20 punti o più. Le Forze dell'ordine potranno ritirare immediatamente la patente, senza necessità di approvazione da parte del prefetto, e la restituiranno alla fine del periodo di sospensione.

Questa misura è abbastanza? Non a nostro parere, in quanto non sembra esserci una vera sanzione maggiore soprattutto per chi ha tanti punti sulla patente. La sospensione temporanea è sicuramente una novità, ma la pena dovrebbe essere superiore considerato che la distrazione è una delle cause principali di sinistri.