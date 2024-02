Con il Wi-Fi 7, Qualcomm punta a rivoluzionare il settore delle auto

I veicoli moderni stanno sempre più abbracciando le architetture software-defined vehicle e la connettività emerge come elemento fondamentale per guidare questa trasformazione. La piattaforma Snapdragon Auto di Qualcomm si presenta come un pilastro indispensabile, offrendo un vasto assortimento di soluzioni di connettività, dalle tecnologie cellulari 5G/4G al Wi-Fi, dal Bluetooth al C-V2X, fino al posizionamento preciso.

Con il lancio di Qualcomm QCA6797AQ, il primo Access Point Wi-Fi 7 di livello automobilistico nel settore, Qualcomm rafforza ulteriormente la sua posizione di leadership nella connettività. Il Wi-Fi 7 si preannuncia come una rivoluzione nelle esperienze a bordo dei veicoli di nuova generazione.

I veicoli stanno diventando dei veri e propri spazi personalizzati e connessi, con sistemi di infotainment avanzati e dashboard che integrano la realtà aumentata. Questa evoluzione ha generato una richiesta sempre maggiore di connettività affidabile e ad alte prestazioni, per supportare applicazioni e intrattenimento di livello superiore. Il Wi-Fi 7 introduce una serie di innovazioni tecnologiche cruciali, tra cui la High Band simultanea (HBS), il multi-link multi-radio (MLMR), una banda di 320 MHz, la Quadrature Amplitude Modulation (QAM) a 4k e l'Adaptive Puncturing.

Con il supporto per HBS MLMR, il Wi-Fi 7 promette una maggiore affidabilità della connessione, riducendo drasticamente le disconnessioni causate da interferenze esterne. Operando su canali simultanei a 5 GHz e 6 GHz, il Wi-Fi 7 seleziona costantemente il canale ottimale per comunicare con ogni dispositivo all'interno del veicolo, garantendo trasferimenti dati fluidi e latenze ridotte.

In un contesto in cui i veicoli si integrano sempre più con la connettività, le case automobilistiche e i fornitori di servizi devono adattarsi per offrire nuove opportunità di servizio. La capacità di effettuare aggiornamenti software in modo rapido e efficiente, grazie al Wi-Fi 7, rivoluziona il modo in cui le case automobilistiche interagiscono con i propri clienti. Le soluzioni Wi-Fi 7 di Qualcomm rappresentano un passo in avanti nell'evoluzione della connettività automobilistica, offrendo velocità, affidabilità e capacità di rete senza precedenti.