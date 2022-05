Le auto moderne sono sempre più ricche di feature pensate per intrattenere gli occupanti, ma gli schermi possono distrarre molto facilmente chi si trova alla guida: per questo motivo Continental ha sviluppato il nuovo Switchable Privacy Display, uno schermo che permette al passeggero seduto davanti di godersi dei contenuti multimediali che non sono però visibili a chi si trova seduto al posto di guida.

Evitare di distrarre il conducente durante la guida è fondamentale, per questo il display messo a punto da Continental potrebbe essere molto utile e apprezzato dai costruttori di automobili: con il tocco di un semplice tasto, il display entra in modalità ‘Privacy’ così che i contenuti multimediali siano visibili solo dal sedile del passeggero, mentre chi si trova al posto di guida riceve meno dell’1% delle radiazioni luminose emesse dallo schermo. Quando poi il traffico lo consente, si può togliere la modalità Privacy per riportare il display nella sua modalità normale.

“Con la nostra nuova soluzione di visualizzazione, puntiamo quindi a offrire un’esperienza digitale che riduca al minimo le distrazioni”, afferma Philipp von Hirschheydt, capo della User Experience Business Area di Continental. “La user experience rappresenta una caratteristica fondamentale e rivoluzionaria nella mobilità del futuro. Con questa tecnologia, forniamo al passeggero nuove opzioni di infotainment”.

Utilizzata già da tempo per gli schermi dei laptop, la modalità privata realizzata da Continental è però più raffinata, anche perché il display dell’auto dev’essere ben visibile in tutte le condizioni di luce mantenendo al contempo un’elevata qualità dell’immagine: stando a quanto afferma Continental, il risultato è stato centrato in pieno e il Switchable Privacy Display svolge alla perfezione il suo compito, nella speranza che aiuti a ridurre gli incidenti causati dalle distrazioni di chi si trova alla guida.

Il display è stato sviluppato e prodotto interamente da Continental, così che la qualità dell’immagine in termini di contrasto, luminosità e definizione siano al top della categoria; manca solo da migliorare l’efficienza energetica del display, prima del lancio definitivo sul mercato previsto nel 2024.