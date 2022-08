Chi utilizza assiduamente l’automobile saprà di certo che ci sono alcuni oggetti, dei veri e propri must-have, da tenere sempre con sé; sappiamo che alcuni possessori creano una sorta di dépendance della propria abitazione e per questo motivo abbiam deciso di raccogliere i consigli più utili così da superare ogni probabile problematica. Mentre alcuni suggerimenti potrebbero risultare banali e scontati, ad altri probabilmente non avrete mai pensato. In ogni caso qualora pensiate sia assente un oggetto specifico, vi chiediamo gentilmente di farcelo notare all’interno del campo dei commenti, ma andiamo con ordine:

Fazzoletti: avere a disposizione un paio di pacchetti di fazzoletti di carta può rendervi la vita molto più semplice. Se siete davvero pro, consigliamo eventualmente anche dei fazzoletti umidificati, possono fare la differenza; Anti Covid kit: che ci sia una limitazione sugli spostamenti o meno, è sempre consigliato avere a disposizione una serie di mascherine e il gel antisettico studiato per disinfettare a fondo la pelle delle mani. Attenzione solo alla pelle del vostro volante: non guidate se le mani sono ancora umide di gel; Penna: a cosa può servire? A molte cose, tra cui la compilazione del CID; Panno in microfibra: pulire un vetro appannato con un panno in microfibra può evitare di creare spiacevoli aloni; Cavi batteria: una buona idea è tenere in auto i cavi per ricaricare la batteria, che si tratti di un’auto elettrica o meno, possono essere sempre utili per le situazioni più disparate; Caricatore USB: un vero e proprio must-have, che sia presente o meno il sistema di ricarica senza filo, avere un caricatore USB può essere importante; Torcia: anche se ormai tutti i moderni smartphone dispongono di una funzione torcia, avere nella propria auto una torcia a mano o a batteria può limitare la scarica del vostro smartphone, dispositivo che nel medesimo frangente potrebbe essere impegnato per altri scopi; Multi-tool: una piccola pinza magari dotata di un paio di bit a croce e a taglio potrebbe venirvi in soccorso in caso di piccole operazioni manuali. In genere si tratta di utensili molto compatti che riescono a stare all’interno del palmo della mano; Sacchetto / Borsa per la spesa: una robusta borsa della spesa vi eviterà di acquistare i sacchetti in cassa e contribuirà a inquinare meno l’ambiente; Ombrello: che sia compatto o di dimensioni regolari, l’ombrello è un must-have per tutti.

Menzione d’onore, oggetti che dovrebbero esserci sempre:

Kit d’emergenza: come previsto dall’Art. 162 del Codice della Strada, è necessario avere nel baule il triangolo di segnalazione catarifrangente e il gilet ad alta visibilità; Estintore: sebbene non sia previsto dalla Legge, un piccolo estintore da 1 Kg potrebbe aiutare altri automobilisti in panne o anche voi stessi. Se avete un grosso SUV o un’auto non troppo compatta, non dovrebbe essere un problema trovare lo spazio per l’estintore; Kit di pronto soccorso: la prudenza non è mai troppa e avere a disposizione gli strumenti per un’assistenza rapida può essere davvero utile. Mentre in Italia non è obbligatorio, in altri stai dell’UE è consigliato se non addirittura richiesto; Kit riparazione gomma: gli automobilisti davvero previdenti pensano sempre al peggio e tenere in auto un kit capace di sigillare un’eventuale foratura può evitare di farvi chiamare il soccorso stradale.

Credits: Erik Mclean via Unsplash

FAQ

Quali cose sei obbligato per Legge a tenere a disposizione nella tua auto?

Sebbene ci siano molte cose che dovresti tenere nella tua auto, solo alcune sono legalmente essenziali. È necessario, in ogni momento durante la guida di un veicolo a motore, avere una patente di guida valida, il CID, la carta di circolazione e il certificato assicurativo. Inoltre, come citato in precedenza è necessario avere a bordo il kit di emergenza (oltre che il triangolo riflettente).

Quali sono le cose più importanti da tenere in macchina?

Uno “starter kit” dovrebbe a nostro parer includere: un kit per riparare un’eventuale foratura (toppe, mini compressore, strumenti del caso), un kit di pronto soccorso adeguatamente rifornito (e lontano dalla scadenza), le informazioni mediche nel caso in cui i paramedici debbano soccorrere te, uno snack, documentazione dell’auto, un estintore e le informazioni di contatto di emergenza in caso di smarrimento del telefono e necessità di chiamare aiuto.

Quali accessori sono stagionali?

A seconda del periodo dell’anno ci sono alcuni accessori che possono essere più o meno necessari; ad esempio, mentre in inverno, oltre alla corretta dotazione di pneumatici/catene, è consigliabile avere a bordo anche un raschietto per il ghiaccio, d’estate è più corretto avere nel vano porta oggetti un kit di tendine parasole così da evitare che l’auto diventi un forno.

