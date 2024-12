Countdown per la Model Y: Tesla pronta al lancio

Tesla si prepara a lanciare la nuova Model Y a gennaio 2025, con l'avvio della produzione di massa nella gigafactory di Shanghai. L'annuncio arriva in concomitanza con le dimissioni di Song Gang, responsabile dello stabilimento cinese e figura chiave per il successo dell'impianto. La nuova versione del SUV elettrico, frutto del "Progetto Juniper", introdurrà diverse novità estetiche e funzionali. Tra queste, un frontale ridisegnato con probabile fascia luminosa in stile Cybertruck, modifiche ai gruppi ottici anteriori e posteriori, e migliorie agli interni, inclusa una maggiore insonorizzazione dell'abitacolo.

Una delle innovazioni più attese è l'inedita configurazione a 6 posti, con tre file di sedili singoli. Questa variante, tuttavia, non sarà disponibile prima del terzo trimestre del 2025, sempre prodotta a Shanghai. Oltre alle modifiche estetiche già menzionate, la nuova Model Y potrebbe presentare specchietti retrovisori ridisegnati, nuovi cerchi in lega e possibilmente inedite colorazioni per la carrozzeria. Gli interni dovrebbero riflettere gli aggiornamenti già visti sulla nuova Model 3, compreso il volante rinnovato con più pulsanti integrati.

Con l'avvicinarsi del lancio, gli avvistamenti della Model Y Juniper sono diventati più frequenti. Un recente video condiviso su X da un utente mostra un esemplare parzialmente camuffato sulle strade di San Jose, in California, offrendo uno sguardo al profilo del veicolo.

Tra i miglioramenti tecnici, Tesla ha completamente rivisto il sistema di sospensioni, puntando a migliorare sia la dinamica di guida che il comfort di marcia. L'azienda non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali su questi aspetti tecnici.

L'imminente debutto della nuova Model Y rappresenta un importante passo avanti per Tesla nel segmento dei SUV elettrici, consolidando la sua posizione di leader nel mercato dei veicoli a zero emissioni.