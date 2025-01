Cupra Leon: l'elettrica arriva nel 2030

La Cupra Leon diventerà completamente elettrica nella sua prossima generazione, secondo quanto annunciato dal CEO Waynr Griffiths ai colleghi di Autocar. Il nuovo modello arriverà all'inizio del prossimo decennio e si unirà ad altri tre veicoli elettrici già pianificati da Cupra. Questa mossa strategica mira a garantire un futuro sostenibile per uno dei modelli di punta del marchio. La nuova Leon elettrica si posizionerà al di sotto della Tavascan nella gamma EV di Cupra, mantenendo dimensioni simili all'attuale versione.

Prima del lancio della versione full electric, l'attuale Leon riceverà un aggiornamento per conformarsi alle imminenti normative Euro 7 sulle emissioni. Secondo Griffiths, questo permetterà al modello di rimanere in produzione "ben oltre il prossimo decennio" insieme alla Cupra Formentor.

La futura Leon elettrica utilizzerà la nuova piattaforma SSP del Gruppo Volkswagen, che sarà alla base di una vasta gamma di veicoli a partire dalla fine di questo decennio. Questa architettura modulare consentirà di mantenere le dimensioni attuali della Leon, posizionandola strategicamente nel lineup di Cupra.

È possibile che la Leon diventi un modello esclusivo del marchio Cupra, permettendo a Seat di concentrarsi su auto più piccole ed economiche nei segmenti convenzionali. Secondo Griffiths, questa mossa consentirebbe a Cupra di spostarsi ulteriormente verso l'alto di gamma, focalizzandosi su ibridi plug-in e infine su veicoli puramente elettrici.

Il lancio nel 2025 di versioni pesantemente aggiornate di Ibiza e Arona - due dei modelli più venduti di Seat - segnerà l'inizio del riposizionamento del marchio. Questi aggiornamenti, che includeranno tecnologia ibrida, permetteranno alle auto di rispettare le severe normative Euro 7 e di rimanere competitive nel prossimo decennio.

Griffiths ha sottolineato che gli investimenti su Ibiza e Arona non significano un allontanamento dall'elettrificazione: "non stiamo deviando dall'elettrificazione come direzione. Non mettiamo in discussione l'obiettivo di raggiungere zero emissioni il più rapidamente possibile. Dobbiamo essere flessibili nel percorso e non possiamo essere dogmatici. Non possiamo forzare i consumatori a guidare auto elettriche."

L'arrivo della Raval alla fine del 2025 come EV accessibile - insieme alle "sorelle" Volkswagen ID.2 e Skoda Epiq - aiuterà a "democratizzare la mobilità elettrica", secondo il CEO di Cupra.

Griffiths ha concluso delineando la strategia futura: "stiamo cercando di avere due marchi: Cupra chiaramente focalizzato su veicoli completamente elettrici ed elettrificati, e Seat concentrato sui motori a combustione. Penso che attualmente abbiamo il meglio di entrambi i mondi."